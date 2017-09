Chicago trabaja para que Puerto Rico se levante tras el huracán María

La comunidad se ha movilizado tanto para aportar ayuda de emergencia como para construir opciones para la reconstrucción

Con una mano sostenía la bandera puertorriqueña y con la otra Juana Hernández mostraba a citadinos y conductores un cartón que rezaba en inglés: “Donations for Puerto Rico here. The Puerto Rican House”. Una ayuda que espera continúe llegando para los damnificados tras el huracán María que azotó la isla el pasado 20 de septiembre.

Hernández, originaria de Lares, Puerto Rico, y criada en Chicago, dice que al igual que muchos boricuas radicados fuera de la isla aún no ha logrado comunicarse con su familia que vive en ese municipio.

“No me he podido comunicar con mi familia en Lares, todavía no tenemos conexión. Es que ha habido mucho daño tras el huracán María. Ahora hay muchos niños llorando y muchas personas sin techo”, contó la mujer a La Raza.

María es el ciclón más fuerte que ha golpeado a la isla del encanto desde 1928. Ese huracán llegó a Puerto Rico como una tormenta categoría 4 y con vientos de 155 millas por hora y a su paso arrancó techos de viviendas, las lluvias torrenciales convirtieron las calles en ríos, ocasionó que la mayoría de los hogares se quedaran sin electricidad y conexión telefónica, por mencionar algunos daños.

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló dijo a la prensa que la recuperación de las comunicaciones sería una de sus prioridades y también destacó de qué puede tomar meses para que la electricidad de la isla sea restaurada de manera completa.

“La devastación de Puerto Rico nos ha hecho retroceder 20 o 30 años”, afirmó Jennifer González, comisionada residente del país en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de acuerdo a la AP.

Según la citada agencia, González también hizo referencia a los daños causados por el Huracán María: “No puedo negar que el Puerto Rico de ahora es diferente al de hace una semana. Hay devastación de propiedades, estructuras aplastadas, familias sin casa, escombros en todos lados. La vegetación de la isla se ha ido”.

Unidad y cooperación

Pero la puertorriqueña Hernández dice que con la unidad y cooperación de la comunidad, Puerto Rico se puede levantar y salir adelante.

“Hasta la Casa Puertorriqueña ha llegado gente de todas las razas para dejar sus donaciones. La única manera que podemos sacar a Puerto Rico de esta crisis es uniéndonos y cooperando”, destacó Hernández.

Para algunos boricuas como Carmen López, el proceso de reconstrucción de Puerto Rico tras la furia del Huracán María va a tomar tiempo.

“La reconstrucción de Puerto Rico va tomar tiempo, no será de la noche a la mañana, porque el huracán María ocasionó muchos daños al país. Pero vamos a salir adelante”, indicó López, natural de Mayagüez y vecina de ese barrio puertorriqueño en Chicago, ella también dijo que tampoco ha podido comunicarse con su familia en Puerto Rico.

Ángel ‘Tito’ Medina, presidente del Comité del Desfile Puertorriqueño dijo que la Casa Puertorriqueña seguirá recibiendo donaciones “hasta el tiempo que sea necesario”. Y agregó que, “la ayuda es para Puerto Rico y México” [país afectado por recientes terremotos]”.

Entre los voluntarios hay gente de diferentes etnicidades residentes de Chicago, Aurora, Elgin y de otras localidades, señaló Medina, quien también destacó la necesidad de que se donen linternas y baterías “porque no hay luz en los hogares puertorriqueños en la isla”, dijo.

Según reportes de prensa, gran cantidad de ayuda federal ha comenzado a llegar a la isla, en aras de contribuir al proceso de reconstrucción de ese país.

—

Para donar en apoyo de Puerto Rico

Casa Puertorriqueña

1237 N. California Ave., en Humboldt Park, Chicago

Teléfono: (773) 342-8023