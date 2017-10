Emily Ratajkowski te da un par de buenas razones para seguirla en Instagram

La sexy modelo es una mujer feminista

Emily Ratajkowski es una modelo y actriz de 26 años que ha logrado cautivar al público mundo de la moda con su caracter y personalidad arriesgada a la hora de imponer su estilo y crear tendencia.

Estas son solo algunas de las razones por las cuales seguirla en Instagram es una gran idea:

1- Emily saltó a la fama en 2013 gracias a su participación en el video “Blurred Lines” de Robin Thicke. Desde entonces la modelo ha logrado conquistar a fotógrafos, marcas y un sin fin de seguidores en el cine y la televisión.

2- La curvilínea modelo ha creado tendencia con su sensualidad y un provocativo estilo. Destaca constantemente con escotes que no dejan mucho a la imaginación. Y además juega con las aberturas laterales en diversos vestidos, toques que están moda.

3- La actriz sabe que gran parte de su éxito está en que su look no pasa desapercibido ya que luce una belleza juvenil, y es por esto que no se maquilla en exceso sino todo lo contrario.

4- Esta joven modelo también ha cautivado a los más intelectuales con sus pensamientos feministas. En 2016 declaró que “Naomi Wolf (escritora feminista de EE UU) es alguien a quien crecí admirando. Sus ideas en “The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women” me ayudaron a desarrollar las opiniones que tengo hoy“, según reportó el portal 20minutos.es.

At home 📸 @livincool A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Aug 22, 2017 at 12:26pm PDT

Bisous 🇫🇷 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Oct 4, 2017 at 4:36am PDT

In between shows A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Sep 27, 2017 at 9:26am PDT

Mood #goober A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Sep 17, 2017 at 2:32pm PDT