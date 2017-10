Dayanara Torres está lista para bailar al ritmo de Marc Anthony

Mañana la ex Miss Universo bailará la salsa

Dayanara Torres, una de las ex esposas del cantante Marc Anthony, es parte del programa de Univision “Mira Quién Baila“. Y esta semana durante una entrevista la participante aseguró que a ella le encanta la música de su ex. “A quién no le gusta la música de ese hombre. Tiene un vozarrón indiscutible“, dijo entre risas. Los cuestionamientos surgieron porque este fin de semana ella deberá bailar salsa.

La ex Miss Universo al ser cuestionada sobre la música de Marc aseguró que todo lo que él hace “pega“, y aseveró que por esa misma razón estaría más que “encantada” de bailar una de sus canciones en el programa.

Según la prensa de Univision Dayanara se ha lucido en la competencia desde el día uno. En la primera gala se presentó bailando un tango, en la siguiente gala fue la reina con un baile urbano. La semana pasada en su tercera presentación fue aclamada por bailar un adagio.

Su cuarta gala será mañana y bailará un tema de su ex, pero, por el momento se desconoce el título de la canción.