Los tiernos mensajes de Adamari López y Toni Costa en su aniversario de bodas

FELIZ 6º ANIVERSARIO MI AMOR!!!!! . Y parece ayer cuando nuestras vidas cambiarían para siempre, el amor y la felicidad pasarían a sentirse de una manera que nunca antes había sentido….TE AMO! @adamarilopez #love #familiacostalopez #eltiempodediosesperfecto #amor

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on Oct 9, 2017 at 12:30pm PDT