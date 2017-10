Cómo evitar peligrosos errores con EpiPen

Un informe recién publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) muestra que la mayoría de las personas que tienen alergias alimentarias intensas (la mayoría de ellas, niños) no llevan consigo un autoinyector de epinefrina en todo momento y esperan demasiado tiempo después del inicio de un ataque para inyectarse.

Lo que es incluso más alarmante es que otro estudio independiente descubrió que solo 16% de los adultos a quienes se les ha recetado epinefrina saben cómo usar el autoinyector correctamente, incluyendo a los padres que podrían tener que inyectar a su hijo.

No tener un autoinyector contigo, esperar demasiado tiempo para usarlo y no saber cómo inyectarte tú mismo son errores potencialmente mortales, indica Michael R. Cohen, R.Ph., presidente del Institute for Safe Medication Practices.

Eso se debe a que si estás sufriendo un ataque, podrías tener solo unos minutos para obtener una dosis de epinefrina, una forma de adrenalina, para prevenir un resultado potencialmente fatal. El medicamento funciona abriendo tus vías respiratorias, restaurando la respiración normal mientras que también contrae los vasos sanguíneos para llevar tu presión arterial de nuevo a un nivel normal.

Esto es lo que ocasiona estos errores, y lo que puedes hacer para prevenirlos.