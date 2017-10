Trump amenaza con atacar a la NFL donde más le duele

Llega un nuevo capítulo en la pugna entre el presidente Donald Trump y los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno nacional antes de empezar los partidos en señal de protesta.

En un tweet este martes el presidente se quejó diciendo que la liga profesional de fútbol americano NFL sigue recibiendo “masivos” recortes de impuestos mientras que algunos de sus jugadores siguen “irrespetando” el himno nacional.

Why is the NFL getting massive tax breaks while at the same time disrespecting our Anthem, Flag and Country? Change tax law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017