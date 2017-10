Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 13 de octubre

Películas de terror y veladas

Disfruta de la película ‘Friday the 13th’ y ‘Hocus Pocus’ al aire libre mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca de la costa del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) el 13, 20 y 27 de octubre, a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks/northerly-island-park

Festival de artesanías mexicanas

Se reunirán más de 10 artesanos mexicanos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) del 13 al 22 de octubre, de 10 am a 4 pm, para demostrar el proceso detrás de la creación de figuras cerámicas, figuras de madera, pinturas sobre papel de amate y alfombras hechas a mano. La entrada es gratis. http://www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de Cine Internacional de Chicago

El aniversario número 53 del festival cinematográfico ofrecerá una selección amplia de películas de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México, y contará con la visita de varios actores y directores latinoamericanos, hasta el 26 de octubre en el AMC River East 21 Theater (322 E. Illinois St.). Habrá funciones desde las 12 pm hasta las 8 pm. Boletos $8-$20. http://www.chicagofilmfestival.com

Huerto de calabazas

Ven y disfruta del carnaval, zoológico de animales, pinta caritas, concurso de disfraces y un huerto de calabazas en el estacionamiento del centro comercial ubicado en el 7701 S. Harlem Ave. el 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de octubre, de 4 pm a 8 pm. Boletos $10-$35. http://www.pumpkinpatchfestival.com

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, hasta el 29 de octubre, de 10 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.lpzoo.org/fall-fest

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago trae la primicia de la puesta en escena ‘Death and the Maiden’ del director Sándor Menéndez y el escritor Ariel Dorfman en el teatro Steppenwolf (1700 N. Halsted St.) hasta el 15 de octubre. La obra gira en torno al secuestro de Paulina, una prisionera de la dictadura militar de su país. El festival continuará con la interpretación de la comedia ‘Growing Up Gonzalez’ del director Félix Rojas en el Victory Gardens Theatre (2433 N. Lincoln Ave.) y la presentación de la obra de teatro ‘Amarillo’ en el Chicago Shakespeare Theater (800 E. Grand Ave.) del 17 al 29 de octubre. Boletos $15-$25. http://www.clata.org

Exhibición ‘Tilica y flaca es la calaca’

Más de 50 artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición culminará el 10 de diciembre y es gratis. http://www.nationalmuseumofmexicanart.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 30 de octubre, de 11 am a 9 pm. $9.99- $18.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: House of Torment

Un virus infecta a toda la población y tendrás que caminar entre los zombies que vagan por la casa de terror de House of Torment (8240 N. Austin Ave. en Morton Grove). En un segundo cuarto, una escuela abandonada es la casa de las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 4 de noviembre, de 7 pm a 12 pm. $19.99-$26.99. houseoftormentchicago.com

Sábado 14 de octubre

Franco Escamilla

El afamado comediante Franco Escamilla aterrizará en Chicago para deleitar al público con su repertorio de chistes sarcásticos e inteligentes. En el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $39-$125. http://www.vivatumusica.com

Open Chicago

Conoce el primer rascacielos o la casa más antigua de Chicago durante el festival de la Fundación de Arquitectura de Chicago. Es la oportunidad de conocer la historia de más de 200 tesoros arquitectónicos. El 14 y 15 de octubre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. openhousechicago.org

Cine y vida de Jodorowsky

La vida del director chileno Alejandro Jodorowsky será proyectada sobre la pantalla grande de la Universidad de Chicago (1212 E. 59th St.) el 14 de octubre, a las 7 pm y 9:30 pm, y el 15 de octubre, a las 4 pm. El mismo director y poeta narrará la película autobiográfica, en la cual nos cuenta como abandona el hogar de sus padres y comienza a desarrollar su estilo surrealista. Boletos $5. http://www.facebook.com/DocFilmsChicago

Concierto del recuerdo

A bailar con tu pareja toda la noche y a recordar los tiempos de antes con la música del Grupo Mojado, Los Humildes, Los Fugitivos y Ayeres del Recuerdo en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos $25. http://www.vivatumusica.com

Domingo 15 de octubre

Taller de arte

Con motivo de la celebración del Día de los Muertos, la artista y maestra Patricia Carlos Domínguez mostrará cómo diseñar una lápida miniatura y un altar al estilo de las ofrendas que se exhiben en Janitzio, Michoacán, en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 12 pm a 1:30 pm. Boletos $5. http://www.facebook.com/Carlos-Theatre-Productions-739833986043141

Lunes 16 de octubre

Semana de Ideas en Chicago

La serie de eventos ‘Chicago Ideas Week’ continuará hasta el 22 de octubre con más de 250 diálogos entre diferentes grupos de expertos, exhibiciones, recorridos y talleres para aprender sobre salud, periodismo, política, arquitectura, música y gastronomía. Boletos $15. http://www.chicagoideas.com

Martes 17 de octubre

Proyección de la película ‘Chavela’

Una entrevista con la legendaria cantante Chavela Vargas en 1991 será el punto de partida del documental ‘Chavela’, que trata sobre la vida poco tradicional de la icónica cantante. En el Teatro Music Box (3733 N. Southport Ave.) a las 7 pm. Boletos $12. ww.musicboxtheatre.com/films/chavela

Miércoles 18 de octubre

Documental ‘El Laberinto de Octavio Paz’

Más de 25 profesionales compartirán anécdotas y testimonios sobre sus encuentros con el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz en el documental titulado ‘El Laberinto de Octavio Paz’, que se proyectará en el Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.) a las 6 pm. La entrada gratis. http://www.facebook.com/Instituto.Cervantes.Chicago

Celebra a Selena

Selena, la Reina del Tex-Mex será rememorada durante el concierto y baile en el Punch House (1227 W. 18th St.) a las 9 pm. Se interpretarán los éxitos de la cantante tejana con el DJ Alive Girl y Ariel Zet. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/punchhousechicago