A caminar en Chicago en apoyo a la lucha contra el cáncer de seno

La Caminata de 'Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ de la Sociedad Americana contra el Cáncer es el día 21 de octubre, 8 am, en el Soldier Field

En celebración de nuestros 25 años salvando vidas en toda la nación, la Caminata de ‘Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ de la Sociedad Americana contra el Cáncer se realizará el día sábado 21 de octubre en el Soldier Field de Chicago para apoyar la lucha contra la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres y asegurar que nadie tenga que enfrentar el cáncer de seno en soledad. Los participantes podrán registrarse en este evento inspirador no competitivo en Internet en MakingStridesWalk.org/ChicagoIL, o en el Soldier Field desde las 8 am. La ceremonia de apertura comienza a las 9 am y la caminata comienza a las 10 am.

El dinero recaudado por los patrocinadores de ‘Avancemos a Grandes Pasos’ ayuda a la Sociedad Americana contra El Cáncer a asegurar que nadie enfrente el cáncer de seno solo, financiando investigaciones innovadoras sobre el cáncer de seno; promoviendo la educación y la reducción del riesgo; y proporcionando apoyo integral a los pacientes que más lo necesitan.

Desde el año 1993, más de 13 millones de patrocinadores han recaudado más de $810 millones en toda la nación. El pasado año, 13,000 participantes de la caminata en Chicago ayudaron a recaudar $471,531.

De acuerdo a los Datos y Estadísticas del Cáncer de 2017 (Cancer Facts & Figures 2017), se estima que 252,710 mujeres en Estados Unidos recibirán un diagnóstico de cáncer de seno y 40,610 morirán a causa de esta enfermedad este año.

“La Sociedad Americana contra el Cáncer está presente junto a las personas afectadas por el cáncer de seno en cada comunidad”, dijo Emmanuel Zambrano, gerente de Sistemas de Salud de la Sociedad Americana contra el Cáncer. “En el evento, las comunidades se reúnen con objetivos que generan sentimientos encontrados: celebrar a los sobrevivientes y rendir un homenaje importante a los seres queridos perdidos. De la investigación a la educación, la prevención al diagnóstico, y el tratamiento a la recuperación, brindamos apoyo a todas las personas afectadas por el cáncer de seno”.

Para conocer más sobre el evento ‘Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ y cómo puede participar, visite MakingStridesWalk.org/Chicagoland (cambiar el idioma al español en la parte superior izquierda) o comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer, 1-800-227-2345.