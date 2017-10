Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 20 de octubre

Disney On Ice

Todas las princesas de Disney patinarán sobre hielo en el espectáculo ‘Disney Live’ del 20 al 22 de octubre, en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont,). Boletos $20-$75. http://www.vivatumusica.com

Semana de ideas en Chicago

La serie de eventos ‘Chicago Ideas Week’ continúa hasta el 22 de octubre con diálogos entre grupos de expertos, exhibiciones, recorridos y talleres para aprender sobre salud, periodismo, política, arquitectura, música y gastronomía. Boletos $15. http://www.chicagoideas.com

Libro ‘I Am Not Your Perfect Mexican Daughter’

‘I Am Not Your Perfect Mexican Daughter’ (‘No soy tu hija mexicana perfecta’) es la primera novela de la poeta y profesora oriunda de Chicago Erika L. Sánchez. Trata la historia de Julia, hija de inmigrantes que tras sufrir la muerte de su hermana aprende a sobrevivir con la ayuda de su mejor amiga y su novio. El libro se presenta en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6 pm. La entrada es gratis. http://www.eventbrite.com/e/i-am-not-your-perfect-mexican-daughter-book-release-tickets-37261190223?aff=eac2

Películas de terror y veladas

Disfruta de la película ‘Friday the 13th’ y ‘Hocus Pocus’ al aire libre mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca de la costa del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) el 20 y 27 de octubre, a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks/northerly-island-park

Festival de artesanías mexicanas

Se reunirán más de 10 artesanos mexicanos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) hasta el 22 de octubre, de 10 am a 4 pm, para demostrar el proceso detrás de la creación de figuras cerámicas, figuras de madera, pinturas sobre papel de amate y alfombras hechas a mano. La entrada es gratis. http://www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de Cine Internacional de Chicago

El aniversario número 53 del festival cinematográfico ofrecerá una selección amplia de películas de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México, y contará con la visita de varios actores y directores latinoamericanos, hasta el 26 de octubre en el AMC River East 21 Theater (322 E. Illinois St.). Habrá funciones desde las 12 pm hasta las 8 pm. Boletos $8-$20. http://www.chicagofilmfestival.com

Huerto de calabazas

Ven y disfruta del carnaval, zoológico de animales, pinta caritas, concurso de disfraces y un huerto de calabazas en el estacionamiento del centro comercial ubicado en el 7701 S. Harlem Ave. el 20, 21 y 22 de octubre, de 4 pm a 8 pm. Boletos $10-$35. http://www.pumpkinpatchfestival.com

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, hasta el 29 de octubre, de 10 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.lpzoo.org/fall-fest

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago trae la primicia de la comedia ‘Ashes of Light’ del escritor Marco Antonio Rodríguez en el Victory Gardens Theatre (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 22 de octubre y la presentación de la obra de teatro ‘Amarillo’ en el Chicago Shakespeare Theater (800 E. Grand Ave.) hasta el 29 de octubre. Boletos $15-$25. http://www.clata.org

Exhibición ‘Tilica y flaca es la calaca’

Más de 50 artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición culminará el 10 de diciembre y es gratis. http://www.nationalmuseumofmexicanart.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 30 de octubre, de 11 am a 9 pm. $9.99- $18.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: House of Torment

Un virus infecta a toda la población y tendrás que caminar entre los zombies que vagan por la casa de terror de House of Torment (8240 N. Austin Ave. en Morton Grove). En un segundo cuarto, una escuela abandonada es la casa de las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 4 de noviembre, de 7 pm a 12 pm. $19.99-$26.99. houseoftormentchicago.com

Sábado 21 de octubre

Boo! at the Zoo

El Zoológico Brookfield conmemora el Día de las Brujas con una celebración familiar donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes en un carro de heno embrujado, una granja de calabazas y brincolines, el 21, 22, 28 y 29 de octubre, de 10 am a 4 pm. Boletos $14.50-$19.85. http://www.czs.org

Huerto de calabazas

Habrá muchas calabazas para decorar y llevarse a casa en el divertido evento familiar del Parque Sheridan (910 S. Aberdeen St.) de 10 am a 1 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/halloween

Pilsen Open Studios

Artistas locales exhibirán sus creaciones originales en más de 30 negocios, restaurantes y galerías de arte en Pilsen en el aniversario número 15 del festival de arte de Pilsen, que se realizará el 21 y 22 de octubre, de 12 pm a 8 pm. Además, habrá un recorrido a pie para conocer todos los murales de Pilsen ambos días a las 2 pm. La entrada es gratis. pilsenopenstudios.net

Desfile de Halloween

Chicago festejará la tradición del Día de las Brujas con un desfile, talleres y un baile de zombis sobre la calle Columbus, entre las calles Balbo y Monroe, de 4 pm a 10 pm. Después del desfile se repartirán dulces. La entrada es gratis. artsinthedark.org

Películas de Halloween

Se proyectarán las películas ‘Monster, Inc’ a las 3 pm y ‘Ghostbusters’ a las 5:30 pm en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.). La entrada es gratis. navypier.com/halloween

Desfile de mascotas

Caninos disfrazados desfilarán en el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Rd., en Glencoe) de 11 am a 1 pm. Habrá premios para los mejores disfraces y actividades para toda la familia. La entrada para personas es gratis y para mascotas $15-$25. http://www.chicagobotanic.org/dog

Domingo 22 de octubre

Festival de Halloween

Figuras tenebrosas marcharán sobre la calle Roscoe y desde la calle Oakley, de 2 pm a 4 pm, mientras recolectan dulces de los negocios a lo largo de la avenida. Habrá actividades para toda la familia entre las calles Hoyne y Hamilton. La entrada es gratis. http://www.roscoevillage.org