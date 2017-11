El hijo de Pepe Aguilar rehace su vida atado a un grillete electrónico

La verdad que la regue ahora tengo que agarrar el toro por los cuernos,pero puro para delante no hay de otra,siempre con la frente en alto la verdad que si #whatdoesntkillyoumakesyoustronger 😈😈😈

A post shared by Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t) on Oct 29, 2017 at 1:01pm PDT