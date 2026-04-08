Trabajadoras ganan $220,000 en dos casos tras sufrir represalias y despidos por querer organizarse

Trabajadoras asistidas por la organización Arise Chicago se anotaron una victoria al ganar un caso de represalias contra los trabajadores en dos compañías manufactureras del suburbio de Bedford Park, Illinois.

La agencia federal Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board, NLRB) falló a favor de cinco empleadas después de investigar y litigar el caso, que inició en 2023.

La NLRB acordó compensar a las cinco trabajadoras con la cantidad de $220,000 dólares, según informó Shelly Ruzicka, encargada de prensa de la organización Arise Chicago.

Las empleadas de Filter Technology Inc. y Lesac Corp., ambas en Bedford Park, Illinois, al suroeste de Chicago, se informó, enfrentaron maltratos por las dos compañías.

Esto incluyó, según Ruzicka, intimidación, vigilancia, falta de respeto por condiciones médicas y al final despidos.

Primero, dijo Ruzicka, dos mujeres fueron despedidas y después otras tres trabajadoras cuando el caso ante la NLRB culminó.

Todo comenzó, al parecer, en 2023 después de que los trabajadores, entre ellos hispanos, comenzaron a reclamar sus derechos y le pidieron a la organización Arise Chicago que los asesorara y ayudara.

Cuando las empleadas comenzaron a organizarse, las represalias de las compañías comenzaron, dijo Ruzicka.

Es ilegal, según dijo Jorge Mujica, de Arise Chicago, al periódico The South Side Weekly en una entrevista, tomar represalias contra los empleados por organizarse para defender sus derechos.

En este caso primero fueron despedidas dos trabajadoras.

Entonces las dos trabajadoras y Arise Chicago sometieron una queja ante la NLRB indicando que sufrían represalias por organizarse.

En este primero caso, las trabajadoras ganaron y una de estas dos compañías tuvo que pagar por los salarios perdidos de ambas trabajadoras y los costos del caso.

Además, se forzó a un representante de una compañía a leer un documento indicando a todos los trabajadores que la compañía reconocía “el derecho de los trabajadores a organizarse”.

Sin embargo, dijo Ruzicka a La Raza, la compañía después despidió a tres trabajadoras más por el “delito” inexistente de querer organizarse.

De nuevo, Arise Chicago presentó otra queja ante el NLRB y las trabajadoras también ganaron este segundo caso.

Otra vez las compañías tuvieron que pagar los salarios perdidos de las tres empleadas y más gastos.

En total, dijo Arise Chicago, las compañías Filter Technology y Lesac han pagado $220,000 en compensación a las cinco trabajadoras que solo ejercían sus derechos laborales.

Arise Chicago identificó a tres de las trabajadoras como María García, Graciela González y Reynalda Torres.

Mujica, en su extensa entrevista en el South Side Weekly, indicó a la reportera Alma Campos que en cuestiones laborales todos los empleados tienen derechos y estos son protegidos por las leyes y la Constitución. Y esto es así sin importar el estatus migratorio del trabajador

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