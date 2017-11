Julián Gil recibe amenazas: “Vas a amanecer con moscas en la boca”

"La madre de mi hijo me ha querido ver preso"

En la primera parte de una entrevista exclusiva que Julián Gil le concedió a ‘El Gordo y la Flaca’, el actor y empresario aseguró que recibe claras amenazas de muerte en donde le dice que si no se detiene va a amanecer con moscas en la boca.

Julián habló con la periodista Tanya Charry del show de las tardes de Univision, y allí dijo estar viviendo una pesadilla desde que se separó de Marjorie de Sousa, no solo porque dice que ella busca la manera de impedir que pueda verse con el hijo que tuvieron, Matías, sino porque lo demandó por agresión y hasta tiene información que alguien ha intentado contratar un sicario para matarlo.

“O te quedas quieto o vas a amanecer con moscas en la boca”, son los mensajes que dice Julián Gil recibir y aunque no acusa a nadie en particular, dice que comenzaron desde que empezó este proceso.

Con respecto a la demanda por agresión, Julián le dijo a Tanya que las pruebas presentadas son declaraciones de Marjorie dijo que se siente agredida porque Gil le pidió una prueba de ADN, y porque en los dos últimos meses de la relación él no estuvo.

También el actor aseguró que ella tiene un ‘Código Águila’ contra él, eso se utiliza en casos extremos cuando tu vida está en peligro y lo que haces es activarlo.

Con una visible tristeza, el presentador de ‘República Deportiva’, confesó que Matías no lo reconoce que en incluso Marjorie y sus abogados habrían utilizado ese argumento pidiendo cámaras en las visitas, para que confirmar que el niño llora. “Es obvio que no me reconoce, no puedo compartir con él”, explica.

Este viernes habrá una segunda parte de la entrevista en ‘El Gordo y la Flaca’, que promete ser más fuerte aún.