Alec Baldwin reconoce haber sido ‘irrespetuoso’ y ‘sexista’ en su forma de tratar a las mujeres

El actor reconoce que la impunidad sexual sigue existiendo en Hollywood

El actor Alec Baldwin no ha tenido reparo alguno a la hora de usarse a sí mismo como ejemplo a la hora de ofrecer su visión sobre las dinámicas que encierran conductas tan lamentables como las que se han venido atribuyendo estos días a Harvey Weinstein, Kevin Spacey o incluso Dustin Hoffman.

En opinión de intérprete, los escándalos de acoso sexual y abuso de poder que pesan contra ellos no serían más que una manifestación extrema de esa sensación de impunidad que sigue existiendo en Hollywood por parte de aquellos que ostentan el poder, una actitud que él mismo habría encarnado en algunos momentos de su vida al “menospreciar” a determinadas mujeres y dispensarles un trato “sexista”.

“Es cierto que yo también he tratado a las mujeres desde un enfoque sexista. Las he ignorado, las he infravalorado y las he menospreciado. No por regla general, pero de vez en cuando he hecho algunas de las cosas que suelen hacer los hombres, que es tratar a las mujeres de forma diferente en comparación con sus compañeros masculinos. Soy producto de una generación en la que de verdad no se ha tratado a las mujeres como se merecen, y me gustaría cambiar. En serio que me gustaría cambiar“, aseguró durante un acto en Nueva York tras recibir un premio a toda su trayectoria por parte de la institución The Paley Center for Media.

En ese sentido, el artista de 59 años está convencido de que la condena unánime que tanto Hollywood como la sociedad en general ha venido mostrando en relación con estas inaceptables prácticas -así como con el trato degradante y vejatorio que de ellas se desprenden- marca un punto de inflexión y, con suerte, abrirá un nuevo capítulo en las relaciones laborales marcado por el respeto a la dignidad de las personas.

“Creo que es importante que nos esforcemos en hacer que los espacios de trabajo sean no solo cómodos, sino también seguros, justos, apropiados y productivos. Creo que todos estos comportamientos no hacen otra cosa que dañar nuestro negocio, lo convierten en algo ineficaz“, explicó durante su alocución.

En una entrevista posterior a la revista The Hollywood Reporter, el astro de Hollywood -padre de tres hijos con la instructora de yoga Hilaria Thomas, y de la joven Ireland Baldwin con su exmujer Kim Basinger- ha confesado abiertamente que la controversia en torno a las conductas inapropiadas que habrían exhibido ciertos compañeros de profesión le ha ayudado a “abrir los ojos” sobre una problemática de la que no conocía toda su magnitud

“Sabía que circulaban algunos rumores sobre determinadas cosas que le habrían pasado a varias personas, pero no era consciente de la envergadura del asunto hasta que escuché los testimonios de tantas y tantas mujeres que han salido a denunciar los abusos. Desde luego ha sido una experiencia que, desde el punto de vista personal, me ha ayudado a abrir los ojos. Tenemos que ser más vigilantes para asegurarnos de que todo el mundo se siente seguro y tranquilo a la hora de hacer su trabajo”, aseveró.