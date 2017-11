VIDEO: Cuando un fantasma mueve el balón a un portero

El susto del años para un portero en la Bundesliga

Los que creen que fantasmas están familiariazados con historias de objetos que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.

Le ocurrió a Robin Zentner, portero del Mainz durante el partido contra Borussia Mochengladbach. El guardameta se preparaba a despejar una pelota y cuando remató impacto el aire. Fue ahí que se dio cuenta que el balón había quedado atrás, y tenía que volver por él ya que un delantero rival lo acechó.

Por supuesto que no hubo fantasma alguno. El portero pudo evitar un papelón mayor ya que no hubo gol pero las redes sociales no perdonaron con burlas.