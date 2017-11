Hizo una broma de “Stand Up” y ahora está amenazada de muerte

Sofía Niño de Rivera teme por su vida

Después de las amenazas que recibió por llamar retrasados mentales a los habitantes de Chihuahua, México, en su show de stand up, Sofía Niño de Rivera prefiere nunca regresar a la capital del estado, por temor a que hagan efectivas dichas amenazas. En exclusiva para BASTA! dijo que no piensa pisar esa ciudad nunca y, por supuesto, lamenta este hecho.

“No, ya no voy a ir a Chihuahua capital, yo creo que mejor ya no, después de esto ya no voy a ir ni a visitar a la familia que tengo. Iba a pasar Navidad allá, pero ya no. Tengo mucha familia allá, creo que toda Chihuahua es mi familia, pero mejor que ellos vengan a verme, es más seguro”, declaró.

ATENCIÓN: El siguiente video contiene lenguaje altisonante.

Esta medida suena exagerada, pero prefiere tomar las precauciones necesarias, después de estar en peligro de muerte: “Sí me asusté, porque fueron varias amenazas, varias personas empezaron a decir que yo vaya para que me desaparezcan, para que me lleven a dar la vuelta y no me regresarán, que iban a ir a mi show para aventarme cosas. Entonces sí me dio miedo”, dijo la comediante.

A donde sí irá este 10 de noviembre es a Ciudad Juárez, ahí no se siente amenazada; sin embargo, se presentará con muchos guardaespaldas, para que la protejan: “Voy con más seguridad, siempre tengo personas que me acompañan, pero allá voy a tener más. Al Gobierno no le conviene que me pase algo porque también fue muy duro para el estado, ahí ellos me van a cuidar, eso espero”, finalizó.

¿SABÍAS QUE?

En su charla dice que su madre es de Chihuahua y por eso nació con retraso mental.

Por: Benjamín Gómez