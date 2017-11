Sebastián Rulli sufrió un accidente que le dejará una cicatriz en el rostro de por vida

Me llevaré la marca de #papaatodamadre en mi ceja izquierda 🙈🤓. Un punto por golpearme contra un extintor que no vi cuando salía del foro. #gajesdeloficio #papiux #CabezaDura #QuienAmaAMau ?😁💪👊

