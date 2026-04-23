Crece la necesidad de padres de crianza hispanohablantes en Chicago

Cuando cinco hermanos mexicanos llegaron al hogar de Carmen Moyet y su esposo Antonio, ellos estaban listos.

La pareja, de raíces puertorriqueñas y mexicanas, mantuvo el refrigerador lleno, estableció reglas claras y creó un espacio donde los cinco niños pudieran crecer juntos. Se quedaron durante años.

Dos de los hermanos eventualmente fueron a la universidad. Uno ahora está completando su segunda maestría. Otro asiste a Northern Illinois University y todavía pasa a visitarlos.

“Cuando los ves felices, que llegan a casa contentos y que están saliendo adelante, esa es la recompensa”, dijo Carmen.

Los Moyet han sido padres de crianza con One Family Illinois durante 12 años. La organización sin fines de lucro, que ha operado en el área de Chicago por cerca de tres décadas, ahora está reclutando urgentemente a más familias como la suya. Específicamente, hogares que hablen español.

La razón: cada vez más niños que entran al sistema de crianza los necesitan.

“Hemos visto un aumento en la necesidad de niños hispanohablantes”, dijo Kathy Wolf, directora de comunicaciones de la organización. “Tiene sentido emparejarlos con padres de crianza que hablen español. Los niños se sienten mucho más cómodos con alguien que habla su idioma y con quien pueden identificarse”.

One Family Illinois atiende principalmente a niños a través del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. Hasta el 31 de marzo de 2026, más de 1,800 niños hispanos están en el sistema de crianza del estado, con casi 700 identificándose como mexicanos, según datos estatales.

Emparejar a niños hispanohablantes con familias bilingües hace más que facilitar la comunicación, dijo Wolf. También ayuda a preservar su identidad cultural y mantener la conexión con sus familias biológicas durante uno de los momentos más desestabilizadores de sus vidas.

“Eso es definitivamente más difícil” sin un idioma en común, dijo Wolf. “Y necesitamos poder comunicarnos con los padres biológicos”.

La organización también cuenta con trabajadores sociales y administradores de casos que hablan español para ayudar a cerrar esas brechas.

Tirsa Castellanos, conocida como Ms. Gabby, escuchó por primera vez sobre el programa de padres de crianza en un instituto comunitario latino, donde una reclutadora explicó los requisitos: licencia de conducir, antecedentes limpios, diploma de preparatoria.

Se dio cuenta de que cumplía con todos.

Ahora, 12 años después, ha cuidado a niños de casi todas las edades y orígenes, desde recién nacidos hasta adolescentes, incluyendo a una joven madre a quien apoyó durante el parto. Esa joven y su bebé vivieron con Castellanos durante casi dos años.

En su hogar, la cultura es constante. Cocina los platillos mexicanos con los que creció: tostadas de picadillo, taquitos dorados, adaptando los sabores para que los niños se sientan cómodos y en casa.

Pero lo que más valora son los niños que regresan.

“Me llaman antes del Día de Acción de Gracias para preguntar si pueden venir. O tocan mi puerta”, dijo. “Yo digo que hice un buen trabajo porque regresaron”.

One Family Illinois opera de manera distinta a otras agencias tradicionales de crianza, utilizando lo que llama un “modelo de aldea comunitaria”: grupos de viviendas tipo townhome organizadas alrededor de un espacio comunitario compartido.

La organización cuenta con tres de estas aldeas en el área de Chicago: una en Lockport, otra cerca del Distrito Médico junto a Pilsen y una más en el vecindario de Auburn Gresham.

Cada hogar puede recibir hasta seis niños. Los padres de crianza viven cerca unos de otros, ofreciendo apoyo como en un vecindario unido: ayudando con recoger a los niños de la escuela, compartiendo consejos o reuniéndose en el centro comunitario.

El modelo también resuelve un desafío común en el sistema: dónde realizar las visitas familiares.

“Si estás en un hogar individual, el padre de crianza siempre está buscando un lugar neutral”, dijo Wolf. “Aquí hay un espacio privado y cómodo en el mismo lugar”.

Mantener a los hermanos juntos es fundamental para la misión de la organización, agregó.

“Cuando los hermanos se mantienen juntos, es mucho más cómodo para ellos”, dijo. “Los padres biológicos no tienen que ir a diferentes lugares o casas”.

Los padres de crianza con One Family Illinois reciben un salario de aproximadamente $25,000 al año. También se les proporciona vivienda, servicios públicos, comida y un vehículo, generalmente una minivan, sin costo, incluyendo gasolina y seguro. Además, hay padres de relevo que permiten a las familias tomar descansos, y reciben capacitación continua, incluyendo RCP y cuidado informado por trauma.

Los padres de crianza que hablan español también pueden tener hasta dos de sus propios hijos viviendo en el hogar junto a los niños en crianza, dijo Wolf. Las parejas son bienvenidas; no es necesario ser padre o madre soltero.

Los niños suelen permanecer en el sistema de crianza alrededor de 18 meses, con el objetivo de reunificarse con su familia biológica o encontrar un hogar permanente.

Antonio dijo que dejó su carrera como DJ poco después de comenzar como padre de crianza. Su prioridad, dijo, era clara.

“Si ser DJ interfiere con esto, lo dejo”, dijo. “Mis hijos son lo primero”.

Tanto él como Carmen enfatizan que este trabajo en pareja solo funciona con compromiso total, al 100% de cada uno.

“Es un gran sacrificio, un gran compromiso,” dijo.

Se inscribieron inicialmente por dos años, dijeron, y ya llevan 12.

Castellanos reconoció que puede ser difícil ver a niños con traumas profundos, pero asegura que la recompensa está en verlos crecer y salir adelante. También anima a más familias latinas a dar el paso.

“Si vienes a hacerlo con honestidad, siendo honesto contigo mismo sobre tu compromiso, no lo vas a sentir pesado”, dijo. “Lo vas a sentir muy a gusto. Somos personas que nos gusta trabajar y no le tenemos miedo a nada. Así que yo digo: donde estén, vengan”.

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