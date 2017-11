Zach Miller, “increíblemente agradecido”

Después de sufrir una lesión grave durante la derrota contra los Saints en Nueva Orleans el 29 de octubre, Zach Miller finalmente ha regresado a Chicago.

El ala cerrada Miller sufrió una lesión en la rodilla cuando intentaba capturar un pase de Mitchell Trubisky en la zona de anotación. La lesión fue tan seria que Miller tuvo que ser operado de emergencia para salvarle la pierna, tras sufrir la rotura de una arteria.

Miller compartió una declaración por sus redes sociales:

“Mi esposa Kristen y yo estamos muy agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo que hemos recibido de nuestra familia, amigos, la familia McCaskey y la organización Chicago Bears, los fanáticos y los muchos jugadores, entrenadores y personal de toda la NFL. Los buenos deseos de ustedes han sido extremadamente reconfortantes. Un sincero agradecimiento al Dr. Mark Bowen, al Dr. Michael Corcoran, al equipo médico de Bears y al personal de entrenamiento deportivo de Bears, así como a los cirujanos vasculares del Centro Médico de la Universidad de Nueva Orleans, Dr. Malachi Sheahan y Bruce Torrance, y ortopedistas cirujano Dr. Michael Hartman. Sin su esfuerzo combinado, experiencia y atención urgente, no sé si el resultado hubiera sido tan exitoso. Además, un enorme agradecimiento al personal de enfermería que se esforzó más que nunca para cuidarme… Hemos superado muchos obstáculos y con la ayuda de los médicos de nuestro equipo y el personal de capacitación seguiremos progresando. No puedo esperar para volver hoy a Chicago para ver a mis hijos y darles el mayor abrazo de todos los tiempos. Entiendo los desafíos que tengo por delante, pero la cantidad de amor y apoyo que tengo de todos ustedes es más que inspirador. Le agradezco a Dios todos los días por esta vida. ¡Le pido continuas oraciones y bendiciones! Ustedes son la mejor familia, amigos y fanáticos en el mundo. Me he caído antes y haré lo que sea necesario para volver a subir. Los amo a todos”.