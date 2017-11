Lucy Hale casi deja escapar el papel de su vida

Una decisión afortunada

Sobre el papel, la posibilidad de protagonizar la adaptación a la pequeña pantalla de la serie de libros ‘Pretty Little Liars’ parece una oportunidad de las que solo se presentan una vez en la vida: al tratarse de una historia que ya contaba con una fiel base de fans, que probablemente se convertirían en audiencia, y un trama repleta de misterio y romance con un potencia casi garantizado de convertirse en el próximo fenómeno al estilo ‘Gossip Girl’.

Sin embargo, cuando a Lucy Hale le ofrecieron el personaje de una de las cuatro protagonistas, se encontró con un serio dilema: aceptar ese papel u otro en una serie con un reparto más famoso y mejores productores.

“Me ofrecieron otro piloto, pero el instinto no paraba de decirme que apostara por ‘Pretty Little Liars’. Había algo en el título que hacía que no parara de repetirse en mi cabeza y supe que esa era probablemente la decisión acertada”, recuerda ahora la intérprete en una entrevista a la revista Cosmopolitan.

Por suerte para su carrera, finalmente Lucy decidió no decantarse por la ‘opción segura’ y optar por el proyecto menor que finalmente la mantuvo en antena durante siete temporadas.

“Es muy fácil dejarse llevar y emocionarse con el glamour y el lujo, o cuánto te van a pagar por algo, y distraer por quién más va a participar. Pero creo que en el fondo el motivo por el que me decanté por ‘PLL’ fue que me emocionaba a nivel creativo”.

En vista de su propia experiencia, la artista tiene muy claro qué consejo dar a las jóvenes aspirantes a actriz.

“Pueden ofrecerte consejo personas maravillosas, familiares, amigos, agentes, managers, publicistas, peluqueros… quien sea. Siempre es positivo rodearte de personas increíbles, pero al final del día siempre te quedas a solas contigo misma. Y creo que era vocecita que escuchas en tu cabeza es la más fuerte y la más importante”, recomienda basándose en lo bien que le funcionó a ella fiarse únicamente de su criterio.