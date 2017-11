Pugna por curules calienta el debate político en Chicago rumbo a las primarias demócratas

El congresista Luis Gutiérrez no se presentará a reelección y anunció su respaldo para sucederlo al comisionado del Condado de Cook Jesús ‘Chuy’ García. Mientras, líderes y activistas aseguran que la salida del representante boricua abre la oportunidad de postularse a ese escaño a políticos jóvenes

Las elecciones primarias demócratas del 20 de marzo de 2018 prometen ser de las más reñidas y decisivas para la ciudad de Chicago en mucho tiempo.

Políticos locales han hecho público su interés de postularse a distintos escaños clave y han iniciado la tarea de reunir las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral.

Todo se desencadenó luego de que el pasado martes, en el restaurante Maggiano’s Little Italy en el centro de Chicago, el representante federal por el Distrito 4 de Illinois Luis Gutiérrez anunció que no buscará la reelección tras 24 años en el Congreso de Estados Unidos.

Pero Gutiérrez fue enfático al decir que no se retira de la política. “No me retiro del teatro público de los Estados Unidos, busco nuevas avenidas para traer mi energía y mi vocación de justicia para mi comunidad”, señaló el veterano congresista. Se especula que no ha descartado competir por la Presidencia en 2020.

Gutiérrez, de 63 años, dejará su asiento después de 13 periodos y el boricua dejó claro su respaldo al comisionado del Condado de Cook Jesús ‘Chuy’ García, quien luchará en las urnas para convertirse en su sucesor en el Congreso.

“Me resistía a abandonar mi asiento sin saber con certeza que ‘Chuy’ García estaba dispuesto a postularse, pero una vez que estuvo de acuerdo supe que podía hacerme a un lado”, indicó Gutiérrez. “No hay nadie en quien confíe más que ‘Chuy’ para ir al Congreso…”, añadió.

Entre dos fotografías ampliadas en las que se ve a ‘Chuy’ y a Gutiérrez con amplias sonrisas junto al histórico y ya fallecido alcalde de Chicago Harold Washington, ambos funcionarios públicos reafirmaron su compromiso en defensa de la comunidad inmigrante.

“Tengo una larga trayectoria de avanzar y abogar por los derechos de los inmigrantes siendo parte de ese sector de la población, así es que tengo el vigor y el conocimiento y el historial para ser un representante efectivo para la comunidad inmigrante”, hizo hincapié García a La Raza.

“Yo no me estoy retirando de la lucha por los derechos de los inmigrantes, estoy cambiando mi enfoque, quiero ampliar mi enfoque”, insistió Gutiérrez durante la conferencia de prensa.

“La democracia requiere que haya contendientes”

García se enfrentará en las primarias a otros contrincantes en que también aspiran al sillón del Cuarto Distrito Congresional de Illinois.

“Creo que el proceso, la democracia, requiere que haya contendientes, que haya competencia y que los candidatos, los aspirantes, tengan la oportunidad de discutir los temas del día y de presentar sus credenciales y su experiencia”, dijo ‘Chuy’ a La Raza el martes después de la conferencia de prensa.

Uno de los interesados en el escaño de Gutiérrez es el concejal del Distrito 35 Carlos Ramírez Rosa. En su sitio web, Ramírez Rosa indicó que, si se confirmaba el retiro de Gutiérrez, él está “listo para llevar un fuerte liderazgo progresista a DC y a llevar nuestra lucha por las familias trabajadoras al portal del presidente Trump”.

García dijo que considera al concejal Ramírez como un “amigo y un aliado”. “Carlos tiene todo el derecho de explorar avenidas para avanzar su carrera política”, destacó García a La Raza.

Otros posibles interesados en el escaño al Congreso son el concejal George Cárdenas (Distrito 12) y el concejal Proco ‘Joe’ Moreno (Distrito 1).

Y también la activista comunitaria Sol Flores, líder de la organización Casa Norte, indicó que buscará el escaño que deja Gutiérrez. Otros que al cierre se habrían sumado a la contienda serían Richard González y Neli Vázquez Rowland. Más podrían seguirles.

Mientras que el concejal por el Distrito 22, Ricardo Muñoz, está interesado en la curul que podría dejar vacante García en el Condado de Cook.

“La candidatura de Jesús ‘Chuy’ García será una candidatura unificadora donde el pueblo, los electores, residentes del Distrito Cuatro se van a reunir y decir: ‘mira Chuy es el mero, mero’…”, mencionó Muñoz, que se postulará al sillón que dejará García, de quien además tiene el apoyo.

García, natural de Durango, México, llegó a Estados Unidos como residente legal en 1965, vivió en Pilsen y actualmente reside con su familia en La Villita. Ha sido senador estatal y fue electo comisionado del Condado de Cook en 2010, cargo que ha tenido hasta la fecha. García forzó al alcalde de Chicago Rahm Emanuel a ir a una segunda vuelta electoral por la Alcaldía de esta ciudad en 2015. Durante la conferencia de prensa, García aseguró que no respaldaría a Emanuel de buscar la reelección en la contienda para la Alcaldía en 2019.

Luis Gutiérrez, originario de Chicago de padres puertorriqueño, fue concejal del Distrito 26, miembro del Caucus Hispano del Congreso, considerado por sus simpatizantes como un luchador por la causa pro inmigrante, activista por la reforma migratoria y con participación clave en la Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA), otorgada por el expresidente Barack Obama. Además ha contribuido en los esfuerzos para la recuperación de Puerto Rico tras los daños ocasionados por el devastador huracán María.

Abriendo el camino

Para Gerardo Salinas, el retiro de Gutiérrez es bueno porque abre la puerta al liderazgo joven, con ideas nuevas y sin poder económico. “El concejal Carlos Ramírez Rosa puede ser interesante [para ese escaño], es alguien joven, se necesita ideas frescas”.

Salinas, amparado con DACA, dijo que en ese distrito se necesita trabajar además de inmigración en temas de salud, educación, economía y de combate a la violencia.

El guatemalteco Rony Mejía, residente de Chicago, es de la opinión de que Gutiérrez ha hecho un buen trabajo en el Cuarto Distrito y destacó su labor en materia migratoria.

Para Mejía, el comisionado García podría ser uno de los candidatos más fuertes para hacerse del sillón del Congreso. “ ’Chuy’ García tiene amplia experiencia, trayectoria política y mayor proyección comunitaria”, dijo.

Eréndira Rendón, beneficiada con DACA, dijo que el anuncio de Gutiérrez fue sorpresivo y según ella “Gutiérrez dejará un vacío en el Congreso ya que es el líder de todos los inmigrantes en particular de los indocumentados”.

Según Omar López, activista de Chicago, la salida de Gutiérrez abre una nueva etapa en la política de la comunidad. “Creo que eso le da oportunidad no solamente a otros políticos en seguir sirviendo a la comunidad en esas posiciones, pero también abre la oportunidad a políticos jóvenes como el concejal Carlos Ramírez Rosa para poder empezar a funcionar a otros niveles”.

En cuanto a ‘Chuy’ García, el activista López dijo que “García es un candidato probado, un candidato que podría hacer un buen papel como congresista y los otros candidatos obviamente no son novatos, así que yo creo que la decisión de postularse es buena y saludable para nuestra comunidad…”.

Rendón, organizadora comunitaria de Proyecto Resurrección recordó a los votantes que en democracia, la comunidad tiene la oportunidad de elegir en elecciones quién será su siguiente líder.