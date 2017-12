VIDEO: Gloria Calzada desmiente declaraciones de Susana Zabaleta

Gloria Calzada habló en el matutino ‘Hoy’ de los cambios que hay en su programa "Netas Divinas" y sobre el polémico video que hizo Zabaleta

La presentadora mexicana Gloria Calzada estuvo como invitada de programa ‘Hoy’ y habló del video que publicó Susana Zabaleta anunciando varios cambios del programa ‘Netas Divinas’, donde Calzada es parte del elenco.

Al cuestionarle a Gloria acerca de qué pasará con su programa que se transmite por el canal Unicable de televisión de paga, ella respondió.

“No nos han dicho a nosotros nada, absolutamente nada, todo lo que sabemos es lo que se rumora, lo que has escrito tu Álex Kaffie, que se avecinan cambios”.

Natalia Téllez le comentó que si todo lo que saben es lo que dijo Susana Zabaleta en el video que publicó a lo que un poco molesta Gloria contestó.

“Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros en lo absoluto, que en lo personal te lo digo nada que ver, así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza, siento que no es la manera de despedirte. Es la primera vez que me lo preguntan y con toda franqueza contesto, que sales a decir si no sabes nada, yo sé que se están gestando cambios y sé que están buscando como cualquier empresa tener la mejor decisión para tener los mejores resultados”, finalizó Gloria Calzada cerrando así el tema de Susana Zabaleta.

POR: Daniela Zuñiga