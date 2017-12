Zach Miller regresa a Halas Hall

Un emotivo y agradecido Zach Miller regresó al Halas Hall el 11 de diciembre por primera vez desde que sufrió una lesión devastadora en la rodilla el 29 de octubre contra los Saints en New Orleans.

“Fue bueno ver a todos”, dijo Miller a los periodistas. “Se sintió bien estar de vuelta”.

El ala cerrada Miller sufrió una asombrosa lesión en la rodilla cuando intentaba capturar un pase en la zona de anotación pero que luego fue cambiado a pase incompleto.

Miller fue llevado rápidamente al Centro Médico de la Universidad de Nueva Orleans, donde se sometió a una cirugía vascular de emergencia. Miller reveló que tuvo ocho cirugías en su pierna izquierda, tres en New Orleans y cinco desde que regresó a Chicago.

Si bien tiene un largo camino por delante, Miller está agradecido con los médicos que actuaron rápidamente para salvar su pierna. “Antes de ingresar a la cirugía de emergencia”, dijo Miller, “lo último que le estaba diciendo a los médicos era ‘por favor salve mi pierna’ porque sabía que algo no estaba del todo bien en la forma en que se sentía mi pierna…”.

“[La amputación] fue [una posibilidad] muy real. Tuve mucha atención, mucha gente me ayudó durante todo el proceso. Pero estábamos a un par de minutos de que eso fuera real… Así que estoy muy agradecido…”.

Miller se ha visto abrumado por el apoyo que ha recibido de los Bears y fanáticos de todo el mundo y aunque no está seguro de si alguna vez volverá a jugar futbol americano su enfoque en este momento es únicamente la recuperación.

“No he pensado mucho sobre el futbol de ahora en adelante, ¿sabes a qué me refiero? Para mí en este momento es solo que hago las cosas bien, me curo y cuando llegue ese momento tomo una decisión. ¿Quiero jugar al futbol? He sido jugador de futbol americano toda mi vida. Me encantaría jugar al futbol americano. Cruzaremos ese camino cuando sea el momento”, dijo Miller.