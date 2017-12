Las medidas extremas impuestas a los actores de “Game of Thrones” para evitar filtraciones

No pueden usar Twitter, ni Facebook

Aunque los productores de la famosa serie “Game of Thrones” siempre han seguido una política de secretismo total en lo que a los preparativos de las nuevas temporadas se refiere, de cara a la última tanda de capítulos de la exitosa ficción televisiva -que no llegará a las pantallas hasta 2019- han extremado las precauciones para que no se filtre ningún detalle comprometedor de la trama y, en consecuencia, han prohibido a sus actores el uso de las redes sociales para compartir cualquier anécdota de su trabajo.

“Este año nos han vetado de forma estricta las redes sociales porque la gente necesita dejar de hablar tanto y de estropearlo todo para el público. La verdad es que es bastante frustrante a veces”, ha bromeado Emilia Clarke, quien da vida al personaje de Danaerys Targaryen, en conversación con el suplemento Stella del diario británico The Daily Telegraph, antes de admitir que ni ella misma ni aquellos compañeros que jugarán un papel clave en el desenlace de la producción conocen información alguna sobre el mismo.

“Han escrito varios finales y ninguno de nosotros sabe qué va a pasar al final, no sabemos por cuál de ellos se decantarán. Incluso en el caso de que haya alguna filtración sobre la deriva que va a tomar la historia, probablemente sean solo rumores falsos”, ha aseverado.

La cotizada intérprete británica, quien al igual que Kit Harington (Jon Snow) cobra cerca de 500.000 dólares por cada episodio que ha grabado de las dos últimas temporadas, es consciente de que podría llevar un estilo de vida mucho más sofisticado que el que la define actualmente gracias a su privilegiada posición económica, pero lo cierto es que la única satisfacción que recibe de esta situación es la posibilidad de poder devolver a sus familiares toda la ayuda que estos le han prestado a lo largo de los años.

“Puedo asistir económicamente a mis amigos y a mi familia, y eso es de verdad lo mejor de todo esto. Saber que todo el mundo al que quiero va a estar bien en ese sentido es reconfortante. Sé que sueno un poco como uno de esos testimonios sentimentales del programa de Oprah, pero es así. Para una mujer joven, resulta empoderador tener esa capacidad”, ha manifestado.