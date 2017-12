FOTOS: ¿Irina Baeva defiende su relación con Gabriel Soto?

en tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar, y el sordo a oír. ♏️ . pd : pueden interpretar mi ‘mensaje subliminal’ como quieran, son buenos en esto así que dense vuelo. 🙈🙉🙊

A post shared by Irina Baeva (@irinabaeva) on Dec 20, 2017 at 10:16am PST