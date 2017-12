Video: Extraña condición hace que lo apoden como “El niño magnético”

Un niño originario de Siria es capaz de atraer todo objeto hecho de hierro a su estómago

Un niño originario de Latakia, Siria, llamado Zulfikar Ibrahim, se ha convertido en la gran sensación de las redes sociales y del Internet, luego de que un día, por casualidad, descubrió que posee un poder sobrenatural, justo cuando por accidente, se le cayó un cubierto.

“Estábamos comiendo y la cuchara se me cayó; la levanté pero se pegó a mi estómago. Me dejó asombrado. Mi abuelo me quitó la cuchara, la limpió y volvió a ponerla en la bandeja. Tomé un tenedor y una cuchara, y se pegaron (a mi estómago) de nuevo. Cualquier cosa hecha de hierro se me pegaba”, comentó el pequeño en una entrevista para el sitio RT.

Los abuelos del menor quieren llevar al niño a Rusia, en donde les comentaron que podían darle explicación a esta rara energía biológica, ya que los tiene preocupados este aspecto de su nieto.