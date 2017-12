FOTO: ¿Andrea Escalona se integra a Televisa?

Feliz, agradecida, bendecida !!! Gracias a la que durante tanto tiempo fue mi casa y fui tan feliz TV Azteca ! al dueño, los ejecutivos, compañeros de trabajo muchas gracias! hoy cierro un ciclo en mi vida con mucho amor y agradecimiento ! Deseando muchas bendiciones en el 2018 para todos!

A post shared by andy_escalona (@andy_escalona) on Dec 22, 2017 at 10:09am PST