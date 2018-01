Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 5 de enero

Festival de lumbre y hielo

Después de patinar sobre hielo, estás invitado a calentarte alrededor de una fogata dónde también podrás asar malvaviscos durante el evento familiar en el Parque Maggie Daley (337 E. Randolph St.) de 5:30 pm a 7:30 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/Fire-and-Ice-at-Maggie-Daley

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 7 de enero, de 10 am a 10 pm. Boletos $13-$28. navypier.org/winter-wonderfest

Zoo Lights

Podrán ver cómo tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirse al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) hasta el 7 de enero, de 4:30 pm a 9 pm. http://www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Wonderland Express

Trenes miniatura recorren una maqueta de Chicago en un espectáculo visual con más de 750,000 luces en el Chicago Botanic Garden (1000 Lake Cook Rd.) en Glencoe, hasta el 7 de enero, de 10 am a 7 pm. Boletos $11-$13. www.chicagobotanic.org

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces, y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino hasta el 7 de enero del 2017. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/facilities/conservatories-and-greenhouse

Pista de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 4 de marzo de 2018 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm y sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines de lunes a jueves y $14 de viernes a domingo. http://www.millenniumpark.org

Presentación navideña

Más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo integran la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 7 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $11-$18. http://www.msichicago.org

Sábado 6 de enero

Desayuno con los Reyes

Desayuna y toma la foto del recuerdo con los Tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar serán los invitados especiales de la fiesta cultural, en la que también habrá actividades culturales para todos los niños y niñas y se ofrecerá rosca de reyes en la Iglesia New Life Lutheran (249 N. Bolingbrook Sr., en Bolingbrook) de 9 am a 11:30 am. Boletos $6-$10. events.ticketprinting.com/event/Desayuno-Con-Los-Reyes-Magos-Holiday-Breakfast-25669

Taller infantil de arte

Este invierno vamos a calentarnos aprendiendo sobre los animales del desierto durante el taller infantil que ofrecerá OPEN Center for the Arts (2214 S. Sacramento Ave.) de 11 am a 2 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Desfile del Día de los Reyes Magos

El desfile con motivo de la celebración del Día de los Tres Reyes Magos comienza en la Secundaria Roberto Clemente, 1147 N. Western Ave., y culmina en el Parque Humboldt, 1440 N. Sacramento Ave., a las 3 pm. La entrada es gratis. prcc-chgo.org

Lunes 8 de enero

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Piérdete en un laberinto de maíz y súbete al tren de vapor durante los días gratis en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.). La entrada será gratis para los residentes de Illinois con comprobante de residencia del 8 al 31 de enero, de 9:30 am a 4 pm. msichicago.org

Clases de ejercicio gratis

Cumplir nuestras propuestas en el año nuevo será aún más fácil si planeamos asistir a clases de ejercicio. Después de las fiestas decembrinas, el Distrito de Parques de Chicago ofrecerá acceso gratis a todos sus centros de ejercicio y a sus clases de yoga, Pilates, Zumba y más. Del 8 al 14 de diciembre, los residentes de Chicago podrán acudir a uno de los parques de Chicago para comenzar su rutina saludable. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/free-fitness-week