St. Augustine College tiene dos nuevas licenciaturas: Administración de Empresas y Sistemas de Información Computarizada

El Institutional Actions Council de la Higher Learning Commission, en una comunicación formal del 15 de diciembre de 2017, aprobó la solicitud de St. Augustine College de ofrecer la Licenciatura en Administración de Empresas y la Licenciatura en Sistemas de Información Computarizada. La carta sirve como notificación formal y registro oficial de las medidas tomadas en St. Augustine College por el Institutional Actions Council de la Higher Learning Commission en su reunión del 11 de diciembre de 2017.

Estos nuevos títulos se unen a los tres títulos de Licenciatura que SAC viene ofreciendo: Trabajo Social, Psicología y Administración de Hoteles y Restaurantes. St. Augustine College también ofrece una variedad de grados de Asociado. Todos nuestros programas son calificaciones valiosas para el empleo y pueden ser usadas para transferir a un programa de licenciatura en St. Augustine o a un programa de licenciatura o maestría en otra institución.

St. Augustine College ocupa el puesto Nº 1 en Illinois en elevar el nivel socioeconómico de sus graduados y el puesto Nº 4 en atender estudiantes que provienen de familias que ganan menos de $20,000 al año.

Un 33% de los estudiantes de St. Augustine College (SAC) suben dos o más niveles de ingresos (quintil de ingresos) después de graduarse, revela el estudio “Highest Upward Mobility Rate Coleges” realizado por la organización The Equality of Opportunity y publicado por The New York Times.

De acuerdo a esta investigación, en esta categoría llamada “Índice de Movilidad Social”, SAC es el Nº 1 entre 103 colleges de Illinois y ocupa el puesto Nº 61 entre los 2,137 colleges de todo Estados Unidos.

Licenciatura en Administración de Empresas

Es un título diseñado para preparar a los estudiantes para una variedad de oportunidades comerciales en organizaciones privadas, gubernamentales y sin fines de lucro. Basado en un fundamento de artes liberales, el Programa de Administración de Empresas ofrece a los estudiantes un currículum de negocios sólido, conocimiento académico y cursos de contenido empresarial que cubren las áreas principales de un entorno empresarial complejo y en constante cambio.

Los graduados del programa tendrán una sólida base académica en principios de contabilidad, economía, teoría y comportamiento de la administración, entorno legal de los negocios, mercadotecnia, administración financiera, negocios internacionales, recursos humanos y resolución de problemas, así como toma de decisiones de negocios. El plan de estudios está destinado a proporcionar a los estudiantes una formación completa en todas las áreas de funcionamiento de una empresa. El curso terminal del currículo ofrece a los estudiantes la oportunidad de investigar áreas de especialidad, incluida la planificación de gestión estratégica, negocios internacionales o pequeñas empresas.

Este título académico está diseñado para proporcionar el conocimiento técnico y las habilidades de pensamiento crítico necesarios en los negocios. Los estudiantes terminarán el programa preparados para una variedad de puestos de trabajo en liderazgo empresarial, así como para continuar la ruta hacia un título avanzado en negocios.

Licenciatura en Sistemas de Información Computarizada

Es un título diseñado para preparar a los estudiantes para obtener empleo en el departamento de información tecnológica de una organización. Las habilidades del programa comienzan con sólidos fundamentos en programación de computadoras y hacen progresar a los estudiantes hacia las concentraciones más avanzadas.

Hay tres concentraciones entre las cuales los estudiantes pueden elegir: Aplicaciones Basadas en la Web, Administración de Sistemas de Bases de Datos y Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Las concentraciones Aplicaciones Basadas en la Web y Administración de Sistemas de Bases de Datos preparan a los estudiantes para diseñar, implementar y administrar sistemas; la primera prepara a los estudiantes para trabajar con sistemas de comunicación basados en la web y la segunda los prepara para trabajar con sistemas de administración de bases de datos.

La concentración de Administración de Sistemas Informáticos en Red prepara a los estudiantes para construir, instalar y administrar redes de área local y también para solucionar problemas que se presenten en su funcionamiento.

El plan de estudios incluye un proyecto terminal de pasantía en el que los estudiantes utilizarán y aplicarán las habilidades aprendidas para resolver un problema de sistemas informáticos en una situación del mundo real.

Este título académico prepara a los estudiantes con una sólida formación en matemáticas (estructuras discretas) y comunicaciones (redacción técnica). Además, los graduados terminarán el programa tanto con habilidades para trabajar de forma independiente, como para trabajar en colaboración con diversos grupos de personal, supervisores y clientes.