VIDEO: Porteros argentinos entrenan con obstáculos ardiendo en fuego

Recibo muchos mensajes que a mis arqueros les falta el trabajo de gesto técnico centro de gravedad pasajes giros etcétera es VERDAD y tratamos de corregir Y machacar y laburar lo mas profesional posible …todo se trabaja con los chicos pero hay algo que no me puedo dejar de mencionar que es el esfuerzo que ponen ellos sin importar el lugar donde entrenemos! !! Espero que puedan todos cumplir sus sueños les deseo lo mejor para este 2018 VAMOS DOKE 💙💛💙 Desde el lugar que me toque estar ABRAZO DE GUANTES PARA TODOS! !!

