Sessions: “Una buena nación” no admite “inmigrantes analfabetas”

Jeff Sessions confirma la visión del gobierno sobre "inmigrantes de segunda clase"

Una vez más el Fiscal General Jeff Sessions dejó clara la obsesión del gobierno en materia migratoria. Inmigración basada en el mérito, así lo confirmo este martes en una entrevista con Fox News afirmando que “una buena nación” no admite “inmigrantes analfabetas”.

“¿De qué sirve traer a alguien que es analfabeto, que no tiene habilidades y va a sufrir en nuestro país y no tener éxito? Eso no es lo que una buen nación debe hacer, y tenemos que alejarnos de esto”, dijo Sessions en entrevista con Tucker Carlson.

Estas declaraciones de Sessions, escudero migratorio de Donald Trump, llegan en momentos en el que el presidente no termina de salir del escándalo por haber llamado a algunas naciones “agujeros de mierda” en referencia a los ciudadanos de esos países que emigran a EEUU.

Según Trump, Estados Unidos debería adoptar sistemas de inmigración en base a los méritos de los solicitantes, como hace Canadá y Australia, que toman en cuenta diversas características y logros del inmigrante individual (educación, experiencia laboral, lenguaje) para determinar si deben o no entrar al país.

Sin embargo en medio de la de la polémica sobre los insultos del presidente Donald Trump contra inmigrantes de Haití y África, el mandatario aseguró este miércoles que su administración aceptará gente “de cualquier parte”.