Gabriel Soto reacciona a la prueba positiva de ADN de Julián Gil y Matías

"Para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, me insultó y hasta se burló de mí sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio"

Gabriel Soto fue involucrado en el problema entre Julián Gil y Marjorie de Sousa./Archivo Foto: Agencia Reforma/ Instagram