¿Trump tiene una amante en la Casa Blanca?

Un nuevo escándalo es revelado sobre el presidente

Los escándalos en la Casa Blanca no paran y menos para el presidente Donald Trump, a quien ahora se le señala de ¡tener una amante!

¿En la misma casa que comparte con la primera ama Melania Trump ? Al precer así es, según declaraciones de Michael Wolff, autor del polémico libro “Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump”, quien fue cuestionado por Bill Maher, en su programa de HBO “Tiempo real”.

“Dime algo que la gente no haya notado en el libro, algo que tú digas: ¿por qué la gente no me están preguntando de esto, lo puse ahí, pero no están hablando de ello?'”, lanzó Maher.

Tras unos segundos de reflexión, Wolff confeso: “Sí la hay, pero no puedo decirte qué es”, aseguró.

“¡Jódete, Mike!”, le dijo el entrevistador, desatando las risas de los invitados. “Burlándote de nosotros de esa manera”.

El propio autor del libro se rio de la reacción de Maher, pero terminó por decir algo.

Wolff: “Hay algo en el libro del que estaba totalmente seguro, pero es tan incendiario que no tuve la última prueba”.

Maher: “¿Es una asunto de una mujer?”.

Wolff: “Sí, lo es… No tenía el vestido azul (en referencia a la evidencia que condenó a Bill Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky)

Maher: “¿Es sobre alguien a quien se está jodiendo en este momento?”.

Wolff: “Sólo tienes que leer entre líneas”.

Maher: “¿Cuáles líneas? Dinos las líneas… Dijiste que está al final del libro”.

Wolff: “Cerca del final… ya lo sabes… cuando llegues a ese párrafo dirás: ‘¡Bingo!'”.

Maher luego hizo referencia a que el presidente Trump ha tenido un historial como “mujeriego” y Wolff estuvo de acuerdo: “Él mismo lo dice: ‘Soy un playboy a la antigua'”.

El entrevistador cuestionó que eso era muy complicado con la primera dama Melania Trump en la Casa Blanca y tanta gente ahí, pero Wolff atajó: “Hay puertas traseras en las puertas traseras”.