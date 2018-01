Columba Montes gana tercer premio de Atleta del Año

Pese a las lesiones la maratonista mexicana volvió a ganar la distinción en Illinois

Columba Montes obtuvo por tercera ocasión el premio de Atleta del Año que entrega la Asociación de Corredores en Illinois (CARA en inglés).

La deportista nacida en Tlaxcala, México, suma ya tres distinciones: 2012, 2015 y ahora 2017.

Pese a haber tenido un año difícil, la también madre de dos niñas puso el corazón por delante al forjarse dos metas: correr el Maratón de Chicago y volver a ganar el circuito de CARA.

“Dos de mis metas eran mejorar mi tiempo de maratón y ganar CARA. Me siento feliz porque terminé el maratón no importando el tiempo, pero gané el circuito de CARA”, dijo la mexicana.

En 2017 Columba tuvo un año complicado al pasar por lesiones además de las múltiples ocupaciones de madre soltera, trabajadora y corredora élite.

Su prueba de fuego ocurrió en el pasado Maratón de Chicago de octubre al lesionarse tres semanas antes. “Descansé 10 días y no podía regresar, y sin la autorización de mi entrenador lo corrí”, recordó Montes.

Los 42 kilómetros de Chicago fueron los más dolorosos para la Atleta del Año. La lesión que tuvo en un pie desapareció, pero perdió dos uñas en el trayecto que le sangraron toda la ruta.

“Para 2018 espero estar saludable y trabajar con mi entrenador y mi equipo Fleet Feet. Vuelvo a iniciar el año con mucha motivación”, concluyó la deportista premiada.

El circuito de competencias avalado por CARA consta de 15 eventos en Chicago y suburbios en los que cada participante acumula puntos durante todo el año.