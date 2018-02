Niña de 12 años es la sospechosa del tiroteo en escuela de Los Ángeles

Los dos estudiantes baleados están recuperándose en el hospital

Los disparos, el caos y la sangre interrumpieron un día de clases este jueves en la escuela intermedia Sal Castro del área de Westlake, cerca del centro de Los Ángeles.

Fue alrededor de las 8:53 a.m. cuando las autoridades recibieron el reporte de un tiroteo en el plantel.

Al parecer, una chica de 12 años entró a un salón y abrió fuego, baleando a dos estudiantes.

Los heridos de bala son un jovencito y una adolescente, ambos de 15 años. El joven estaba en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que la menor estaba en condición estable con un disparo en la muñeca.

Autoridades mencionaron que la balacera causó una lluvia de vidrio al destrozar varias ventanas, lo que a su vez dejó heridas leves en la cara a una mujer de 30 años, así como en dos estudiantes de 11 y 12 años de edad.

Alrededor de 50 bomberos y siete ambulancias se presentaron al lugar para atender a los heridos.

El tiroteo ocurrió dentro de un salón de clases de la escuela intermedia Sal Castro, por lo que agentes del orden rodearon ese centro educativo ubicado en la cuadra 1500 al oeste de la Calle Second, dentro del campus de la secundaria Belmont.

El Tte. Chris Ramírez de la Policía de Los Ángeles (LAPD), indicó que agentes que se presentaron al lugar detuvieron a la presunta sospechosa del tiroteo.

“Los oficiales que respondieron la agarraron sin más problemas”, dijo.

“Se recobró un arma en el lugar”, agregó.

Las autoridades dijeron que dentro del salón de clases había numerosos estudiantes al momento del tiroteo, lo que hizo que muchos salieran corriendo.

Todos esos alumos fueron llevados al auditorio de la escuela para que las autoridades pudieran hablar con ellos.

El tiroteo provocó que decenas de afligidos padres se agolparan al plantel, muchos de ellos con lágrimas y preocupados por la condición de sus hijos.

Autoridades escolares decidieron mantener el horario regular de clases para ayer y dijeron que ennviaron consejeros a la escuela para hablar con los estudiantes.

“Es preocupante que ahora en nuestra escuela hubo jóvenes que fueron lastimados en esta tragedia”, dijo dijo Mónica García, miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

“Esto es difícil y vamos a necesitar apoyo de todas las familias para regresar a la normalidad”, añadió García.

Momentos de horror

“Tío me puedes recoger porque hay un psicópata cerca de nuestra escuela con un arma”, se lee en el primer mensaje que Anthony le mandó a su tío Eric Estop el jueves a las 9:25 de la mañana.

“Yo estaba viendo las noticias con mi mamá cuando vi su mensaje. Inmediatamente supe de que se trataba”, dijo Eric, quien llegó a la escuela Belmont junto con su madre Martha para saber que es lo que estaba sucediendo.

“Me dio mucho, mucho miedo…pero nos acaba de llamar y nos dijo que esta bien”, añadió la señora Martha, quien esta al cuidado del menor.

Eric, quien todavía estaba en shock por lo ocurrido, dijo que jamás se imaginó que un tiroteo pudiera pasar tan cerca de casa.

“Y no podía creer que fue una niña. No se si sufría de bullying y por eso lo hizo. Pero ahora me preocupo por mi sobrino. No se si la escuela este segura”, reiteró Eric visiblemente afectado. “Él esta muy nervioso”.

Anthony es estudiante del noveno grado y se encontraba al lado opuesto de donde ocurrió el tiroteo.

Osdi Aguilar, de 20 años, esperaba noticias para saber de su hermana, estudiante del sexto grado y quien sí se encontraba dentro de la escuela Sal Castro donde ocurrió el tiroteo.

“Yo estaba dormido cuando mi hermanita me llamó varias veces y me dijo que una de sus amigas le había dicho que habían balazos”, dijo Aguilar, quien se graduó de la escuela Belmont hace dos años.

“Vivimos en una vecindad donde casi todos los niños asisten a esta escuela y estoy aquí también para ver que esta pasando con ellos”, añadió el joven quien aseguró que no estaban dejando salir a los estudiantes.

Las familias unas tras otras esperaban ansiosos por recoger a sus niños y repetían que no podían creer lo sucedido.

“Lo vemos en “Lo vemos en la tele pero jamás me hubiera imaginado que ocurriría aquí”, dijo Aguilar.

Con información de Francisco Castro