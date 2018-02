Pasan los años y Lucía Méndez le sigue guardando rencor a Verónica Castro

Detesta que las comparen

Durante décadas, Lucía Méndez y Verónica Castro, han mantenido una velada rivalidad que no parece disminuir, ni siquiera ahora que están consagradas como verdaderas divas.

Cuestionada sobre sus similitudes, la cantante y actriz nacida en León, Guanajuato, México, expresó molesta que no está dispuesta a que la sigan comparando.

.@LuciaMendezOf saca las uñas para defender su trayectoria y logros artísticos #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/EjDQKRmpp2 — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) February 12, 2018

“No me comparen, ya no me voy a dejar. Verónica es conductora. Yo soy cantante con nominaciones al Grammy, hay distancias”, dijo quien interpretara a “Diana Salazar”.

“Son carreras diferentes”, matizó.

No conforme con la crítica implícita que hizo a su rival, Lucía dijo que no le molestaría que “La Vero” acudiera a su próximo show en el Lunario de la Ciudad de México, pero tendría que pagar.

“Sí, que venga, pero que pague”, dijo entre risas, al tiempo que recordó que la mamá de Cristian Castro alguna vez le regaló unos boletos y luego le informó a la prensa.

“No me gusta que me dio seis boletos y luego, por detrás, ahí se supo todo”, reveló a Ventaneando de TV Azteca.

Verónica Castro prepara una serie para Netflix, mientras que Lucía Méndez sigue con sus conciertos a lo largo de la República Mexicana.