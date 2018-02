Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 23 de febrero

Festival de Flamenco

Festejarán el decimosexto aniversario del festival de la cultura del flamenco con un tributo a la bailarina Estrella Morena y la presentación de la compañía de baile Ensemble Español Spanish Dance Theater en el Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.) de 7 pm a 10 pm. Boletos $35. flamencofestivalopeningnight.brownpapertickets.com

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Musical ‘Potted Potter’

El famoso mundo de jóvenes magos de las novelas de Harry Potter será reanimado en el teatro Broadway Playhouse (175 E. Chestnut St.) hasta el 25 de febrero. Esta versión cómica sintetiza los siete libros en una obra de hora y media. Boletos $20- $49. http://www.broadwayinchicago.com/show/potted-potter-2017

Pista de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 4 de marzo de 2018 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm y sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines de lunes a jueves y $14 de viernes a domingo. http://www.millenniumpark.org

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Hasta el 27 de febrero, de lunes a jueves, de 9:30 am a 4 pm, el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) ofrecerá entrada gratis para todos los residentes de Illinois con identificación. Podrás navegar en un laberinto de maíz y subirte al tren de vapor durante tu aventura por el museo. msichicago.org

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 25 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Sábado 24 de febrero

Aventura Polar

No le temas a las temperaturas heladas y sal a explorar la tundra ubicada cerca de la costa del Lago Michigan. Conoce e interactúa con los perros siberianos, mientras disfrutas de un chocolate caliente y música en vivo en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/polar-adventure-days

Desfile chino

Carrozas, dragones y bailarines vestidos de rojo y dorado arrancarán desde 1121 W. Argyle St. y Broadway hasta la carretera Sheridan durante el desfile con motivo del Año Nuevo Chino en el barrio de Uptown, a la 1 pm. La entrada es gratis. exploreuptown.org/events/lunar-new-year

Concierto de Ángel López

Regresa a Chicago el ex del grupo Son By Four, Ángel López, para deleitar a sus seguidores con los éxitos musicales ‘A puro dolor’, ‘Elegiste perder’ y ‘Como lo hice yo’. Antes del concierto de los géneros salsa, bachata y cumbia en el restaurante Ovie Bar & Grill (120 N. Canal St.) a las 7 pm, se ofrecerá un curso de bachata. Boletos $7-$10. http://www.eventbrite.com/e/son-by-four-ex-vocalist-angel-lopez-a-puro-dolor-concert-tickets-42847862109

Baile de gruperos

Será una noche inolvidable para todos los amantes de la música romántica y las cumbias y norteñas de la época de los 80. Bronco, los Cardenales de Nuevo León, Banda Maguey, Banda La Costeña y los Tiranos del Norte se presentarán durante y concierto y baile en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $45. http://www.vivatumusica.com

Concierto norteño

Los conjuntos Los Players, Beto y sus Canarios y Los Pajaritos amenizará el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $40. http://www.vivatumusica.com

Domingo 25 de febrero

Desfile del ‘Año del perro’

Es el ‘Año del perro’ del calendario chino y lo celebrarán al sur de la ciudad con un desfile de carros alegóricos y bailarines que iniciará a la 1 pm en las esquinas de Wentworth y la calle 24 y culminará en la calle 22. Además, la fiesta continuará con fuegos pirotécnicos. La entrada es gratis. http://www.chinatownspecialevents.com/?page_id=205

Festival de Tamales

Esta feria gastronómica destacará la cocina mexicana y ofrecerá como bandeja principal tamales preparados con una variedad de ingredientes y para todos los gustos. Se realizará en el centro comercial Belvidere Mall (2107 Belvidere Rd., en Waukegan) de 9 am a 6 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/Done-Deal-Events-150266621696617/

Miércoles 28 de febrero

Concierto de Romeo Santos

Será una noche de baladas románticas y bachatas sensuales durante el concierto del cantante dominicano Romeo Santos, quien llegará a Chicago a estrenar su nuevo álbum ‘Golden’, del cual se desprenden los sencillos ‘Héroe favorito’ e ‘Imitadora’, en el United Center (1901 W. Madison St.) a las 8 pm. Boletos $60-$145. http://www.vivatumusica.com

Cine sobre inmigración

En un pueblo mexicano, las patronas preparan los víveres que se llevarán los inmigrantes en su viaje solitario hacia el extranjero, mientras platican sobre su vida cotidiana. La película en español ‘Llévate mis amores’ gira en torno a la labor de estas mujeres y los sueños de sus seres queridos quienes han decidido irse al extranjero. El largometraje se proyectará en el Catrina Café (1011 W. 18th St.) a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/events/141937846598708/