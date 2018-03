Oscar Ortiz se “gradúa” como boxeador profesional

El boxeador guatemalteco se dice listo para el momento que ha estado esperando

Con 55 peleas como aficionado Oscar ‘Baby Boom’ Ortiz se declaró preparado física y mentalmente para brincar al profesionalismo el viernes 2 de marzo.

Guatemalteco de nacimiento, aficionado y exfutbolista y ahora boxeador profesional, Ortiz dice que no desperdiciará su primera oportunidad. “Creo en mí mismo y tengo muchos años, ya y llegué muy lejos y creo que en este nivel puede ser igual”, explicó el debutante.

Oscar enfrentará en cuatro asaltos a Chris Kimble, también novato con apenas una pelea ganada y cero derrotas.

Sin protección en la cabeza y guantes pequeños de 10 onzas, Oscar conoce los riesgos y solo tiene un objetivo. “Ahorita todo es negocio, cada pelea tengo que ser inteligente y más que todo no perder”, apuntó el guatemalteco.

Con entrenamientos rigurosos seis veces por semana, ‘Baby Boom’ Ortiz no siente diferencia alguna de cuando se preparaba como amateur porque sigue teniendo el mismo equipo de asesores.

Sin embargo, en los días previos al combate admitió que sentía nervios y desesperación por debutar. “Nervioso claro, pero feliz también porque tengo mucho tiempo esperando por este momento” dijo emocionado.

Oscar Ortiz fue futbolista en su tiempo de estudiante en high school, pero decidió probar el boxeo por diversión y para defenderse. “Cuando tenía 18 entré para ver qué era, seguí adelante y gracias a Dios me fue muy bien”, recordó.

“Babby Boom” agradeció a su entrenador Peter George y a Salomón Reyes, a quienes ve como un “papa y hermano” que lo regañan cuando hace las cosas mal.

Gane o pierda, Oscar sabe que después de la pelea será una persona diferente. “No puedo expresar cómo, pero yo creo que sí voy a cambiar”.

Oscar debuta el viernes 2 de marzo a las 7:30 pm con el promotor Hitz Boxing en Belvedere Center, de Elkgrove Village, IL.