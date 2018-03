JB Pritzker: “La justicia social y económica es fundamental en lo que soy”

El precandidato demócrata a la gubernatura de Illinois charló con La Raza sobre sus ideas y plataforma de cara a la elección primaria del 20 de marzo

Las elecciones primarias de 2018 en Illinois son especialmente competidas en varias posiciones clave y probablemente la más importante y disputada es la de candidato a gobernador. Mientras en el Partido Republicano el actual gobernador Bruce Rauner enfrenta el reto, desde la derecha radical, de Jeanne Ives, en el Partido Demócrata los aspirantes son numerosos y se han enfrascado en una intensa y punzante contienda. El senador estatal Daniel Biss y los empresarios Chris Kennedy y JB Pritzker han emprendido campañas sustantivas y también participan en la contienda Bob Daiber, Tio Hardiman y Robert Marshall.

Sobre su visión y propuesta, Pritzker charló con La Raza hace algunas semanas. Esta es parte de la conversación.

¿Por qué decidiste participar en la elección, cuáles son tus razones y por qué son diferentes de las de otros candidatos a gobernador de Illinois?

Mis padres me criaron en un hogar donde ellos nos inculcaron un fuerte sentido de justicia social y económica, y yo he tratado de ejercerlo durante el curso de mi vida de diferentes formas. Están los programas que he ayudado a expandir, programas federales y estatales para niños de bajos recursos en distritos escolares a lo largo de Illinois, educación temprana, preescolar y cuidado infantil para miles de niños en Illinois… He creado miles de empleos con 1871, la incubadora de pequeños negocios en Chicago. Y estuve al frente de la Comisión de Derecho Humanos de Illinois.

Todo esto son manifestaciones de los valores de mis padres y de los valores de mi fe, y todo está ahora bajo ataque del gobernador Bruce Rauner y del presidente Donald Trump. Decidí postularme porque creo que necesitamos poner a este estado de vuelta a una situación donde defendamos a las familias trabajadoras, en la que hagamos lo mejor para expandir los derechos de las personas, donde luchemos para crear empleos y educación de calidad para todos los niños, para tener vecindarios seguros y expandir el cuidado de salud… Así, todas esas cosas reunidas son lo que me ha motivado a postularme para gobernador.

¿Cómo puedes contribuir como gobernador para mitigar en la comunidad inmigrante las tensiones y agresiones que en varios sentidos llegan desde el actual gobierno en Washington?

Bueno, al hablar de algunos de los retos que enfrenta la comunidad latina, tú sabes que hay muchos que han sido traídos por este gobernador y este presidente. Así lo primero que diría es que necesitamos un gobernador que se presente frente al presidente, que se levante por nuestras comunidades latinas aquí, incluyendo a los inmigrantes, incluyendo a los indocumentados, un gobernador que defienda a nuestros residentes en el estado de Illinois. El gobernador actual ha estado mudo, realmente mudo ante las horribles cosas que Donad Trump ha dicho y tratado de hacer. Él dijo casi nada, este gobernador, sobre defender a los Dreamers en el estado, por ejemplo. Casi nada dijo hasta que finalmente, tras meses, firmó el Trust Act después de ser muy presionado para que lo hiciera. Él dijo casi nada sobre defender a nuestras comunidades inmigrantes, así que pienso que necesitamos un gobernador que se despierte todos los días pensado en defender a nuestros residentes.

Debemos ser un estado acogedor. Recuerdo que, por ejemplo, en 2015 el gobernador de Pennsylvania fue al aeropuerto a dar la bienvenida a refugiados sirios que llegaban, mientras que nuestro gobernador ha dicho “no queremos refugiados”. Y pienso que eso es simbólicamente justo contra lo que luchamos. Este gobernador no entiende que debemos proteger y dar la bienvenida a los inmigrantes. Ahora, nosotros tenemos mucho que necesitamos hacer para que nuestras comunidades inmigrantes y nuestra comunidad latina prosperen. Por ejemplo, tenemos un maravilloso espíritu latino emprendedor y creativo, y yo he dedicado mucho de mi vida a ayudar a la gente a empezar y construir pequeños negocios. Y creo que nosotros como estado debemos levantarnos a favor de quienes están tratando de crear esos nuevos negocios y la razón es que dos tercios de todos los empleos que se crean en el estado de Illinois son creados por esos pequeños negocios. En particular en nuestras comunidades inmigrantes hay un fervor emprendedor que nosotros debemos alimentar, porque es como podremos cultivar la forma de salir de los problemas que tenemos en el estado de Illinois.

Este gobernador casi no ha creado empleos. Lleva en el cargo tres años y no se han creado empleos. Estamos en el tercio más bajo de crecimiento del empleo en Estados Unidos. Tenemos uno de los más bajos crecimientos de empleo en el Medio Oeste. Debemos hacerlo mucho mejor y yo he creado miles de empleos a través de la incubadora de pequeños negocios que fundé y miles en mis propios negocios. Yo sé cómo hacerlo y trabajaré duro para ello.

También necesitamos actuar para dar vivienda asequible y cuidado de salud a todas nuestras comunidades, pero en particular a la comunidad latina en la que muchos han sido dejados fuera. Entonces está la educación. Tú sabes la enorme oportunidad en nuestro estado de invertir en la juventud y en nuestros adultos que están expandiendo su base de conocimiento y esperan obtener empleos mejor pagados, pero debemos invertir en educación para lograrlo. Eso significa para mí un impuesto al ingreso progresivo que asegure que estamos pagando ese tipo de educación que deseamos. Tenemos hoy un impuesto al ingreso plano y regresivo que el gobernador defiende. Él está a favor de ese impuesto al ingreso regresivo, que favorece más a los ricos y menos a la clase media y a la gente que intenta llegar a ella. Yo quiero hacer ese impuesto progresivo donde las personas que pueden pagar son los que responden mientras se protege a la clase media y a quienes se esfuerzan por sumarse a ella.

Como has mencionado, uno de los mayores problemas del estado es la insuficiencia de fondos, la falta de un presupuesto por muchos meses hasta hace poco, lo que significó la reducción de muchos programas clave, la insuficiencia de fondos para la educación… Y otras opciones que nuestras comunidades necesitan mucho, como vivienda y atención médica asequibles, son insuficientes o no existen… ¿Cuáles son tus prioridades presupuestales para servir mejor a las comunidades en el estado?

Este gobernador ha fallado. Ha desgarrado la red de seguridad social en nuestro estado… Tenemos una decreciente cantidad no solo de programas educativos y de salud sino de muchos otros en el estado, y es porque este gobernador no quiso por dos años y seis días, más que en cualquier estado en la historia de Estados Unidos, llegar a un acuerdo presupuestal. Eso está mal, es una inconsciencia… Como consecuencia… se han cerrado albergues para indigentes, sus proveedores de salud tuvieron que cerrar… Incluso muchos proveedores de Medicaid han escogido no aceptar pacientes o han aceptado menos porque ya no confían en el estado, porque no se les ha pagado. Son consecuencias del liderazgo fallido de Bruce Rauner.

Ahora necesitamos priorizar, sin duda, y las prioridades en el estado deben incluir la educación de los niños, la red de seguridad social, expandir el cuidado de salud y enfocarse en recursos para las familias trabajadoras, la clase media y las personas que se esfuerzan por sumarse a ella. Nuestro gobierno no ha hecho lo suficiente para enfocarse en este segmento de nuestra sociedad… Las personas ricas no necesitan al gobierno tanto como las de clase trabajadora y quienes se esfuerzan por construir una vida para sus familias.

Un impuesto al ingreso progresivo es solo una de las cosas que necesitamos. No todo es solo ingresos, necesitamos asegurarnos de que el gobierno funciona bien y eficientemente, y hay áreas en las que creo que el gobernador ha cometido grandes errores. Por ejemplo, invertir en cuidado en el hogar para ancianos le ahorra dinero al estado porque si se pone menos dinero para cuidado en casa es más probable que el anciano se vea forzado a ir a un asilo en el que es más probable que acabará en Medicaid, lo que le cuesta a los contribuyentes cerca del triple del costo de atenderlo en casa. Ese es un error. Acabamos gastando más cuando deberíamos gastar mucho menos.

La educación temprana es otro ejemplo. Se tuvo que reducir la educación temprana en el estado a causa de este gobernador, y todos sabemos por investigaciones que invertir en educación temprana, en esos primeros años, y ayudar a los padres a hacer su trabajo como tales significa que esos niños tendrán mucha más posibilidad de graduarse de high school y de la universidad, mucha más de obtener un empleo y mucha menos de acabar en la cárcel. El resultado le ahorra al estado dinero, pero si no invertimos en esos primeros años no lograremos esos ahorros. Esas son algunas de las cosas que necesitamos hacer en el estado, realmente cambiar las prioridades y asegurarnos de que estamos a favor de las familias trabajadoras.

Algunos afirman que exitosos empresarios que se han sumado al gobierno o quieren hacerlo, como tú o Bruce Rauner o Donald Trump, tienen herramientas que los políticos tradicionales no tienen… pero eso no es suficiente porque se necesita una perspectiva sobre cómo aplicar ese conocimiento, esa experiencia. ¿Cómo te diferencias en ese sentido de Rauner o Trump?

No soy como Bruce Rauner o Donald Trump. Creo que tenemos que diferenciar sus valores, lo que valoran, y mis valores. Es importante reconocer que la justicia social y económica es fundamental en lo que soy, y es por lo que he hecho las cosas que he hecho en mi vida. Expandir los desayunos escolares, la calidad del cuidado infantil y la educación de nuestros niños más pequeños y manejar la Comisión de Derechos Humanos de Illinois en defensa de los derechos civiles, como he hecho por muchos años. Tú no puedes hallar eso en el historial de Donald Trump o de Bruce Rauner. Además, yo he trabajado en gobierno, entiendo la diferencia entre gobierno y negocios. No creo que ni Bruce Rauner ni Donald Trump entienden esa diferencia. Bruce Rauner no entiende que cuando se llega a Springfield como gobernador se necesita trabajar con la gente… Y yo he trabajado en gobierno y he logrado muchas cosas en el sector privado haciendo un servicio público y puedo mencionar todo en lo que he trabajado, en la expansión de los desayunos escolares y del cuidado infantil, en la construcción del Museo del Holocausto para enseñar a los niños a luchar contra el prejuicio y el odio y en la creación de empleos en una incubadora de pequeños negocios, yo he hecho todas esas cosas de modo similar: aportando la visión de lo que es y de lo que necesitamos lograr y luego junto a funcionarios electos, líderes comunitarios y de organizaciones no lucrativas y personas comunes a las que les importan profundamente estos asuntos definir juntos cómo avanzar de donde nos encontramos ahora a donde esa visión debe conducirnos. Entonces, una vez definido eso, cuál es el camino y lo que se debe de hacer, todos incluyendo el líder tienen que remar para llegar de aquí hasta allá. Tenemos muy poco de eso en Springfield hoy. No tenemos realmente ni el liderazgo ni la visión para crear la clase de estado que queremos. Un estado que tenga empleos bien pagados y eso implica subir, no reducir, los salarios del modo que el gobernador quiere, implica defender a las familias trabajadoras, ampliar el cuidado de la salud. Yo he creado un plan para expandir el cuidado de salud en el estado, para asegurarnos de que todos los niños reciban educación de calidad. Esas son las cosas en las que he trabajado, y Bruce Rauner no ha hecho nada y está tratando de remar en la dirección opuesta…

¿En qué eres diferente de otros candidatos en la primaria demócrata, y si ganas la primaria, cómo planeas colaborar con tus actuales rivales, que son parte del mismo movimiento aunque tienen diferencias y valores en común…?

Tenemos mucho en común los demócratas en esta primaria. Todos apoyamos un impuesto al ingreso progresivo. Todos creemos que se debe aumentar los salarios y aumentar el salario mínimo en el estado.

¿A $15 la hora?

Sí. Todos creemos de modo fundamental en los derechos civiles y humanos, tenemos todo eso en común, pero pienso que también son rasgos comunes a lo que es ser demócrata. Creo que cuando concluya esta primaria seremos capaces de unirnos y enfrentarnos juntos a Bruce Rauner, quien claramente no cree en esas cosas y quien no ha abogado por las familias trabajadoras…

¿Crees en integrarte y trabajar juntos por un objetivo común en lugar de pelear entre sí…?

Puedo genuinamente decir que cualquiera de los candidatos demócratas, los principales candidatos que compiten en el lado demócrata, sería mejor gobernador que Bruce Rauner… Confío que ganaré y espero que ellos me apoyarán. Pienso que podemos trabajar juntos. Pero si alguien más gana la primaria, lo que no creo que suceda, pero si alguien más gana yo lo estaré apoyando porque tenemos que unirnos… La verdad es que todos tenemos tanto en común y tanto que lograr, así que estoy muy esperanzado y optimista. Y es vital y esto es clave. Es vital derrotar a Bruce Rauner porque cuatro años más de lo que hemos tenido en este estado sería desastroso para las familias trabajadoras, para todos en el estado. Tendríamos más personas yéndose del esrado, nuestro sistema educativo empeoraría, menos personas tendrían acceso a servicios de salud y no tendríamos a alguien que se enfrente a Donald Trump… Yo pienso que eso no es bueno para el estado de Illinois y voy a trabajar duro para derrotar a Bruce Rauner en la elección general.

¿Crees que puedes ser el líder que defienda a la comunidad hispana y a la comunidad inmigrante, que muchos perciben como olvidadas, excluidas y bajo pesada presión del gobierno federal…?

Creo que seré ese líder. Seré quien se plante a favor de nuestras comunidades olvidadas, pero también contra aquellos que quieren quitarles sus derechos civiles y tratan de deportar personas. Mi familia está aquí, yo estoy vivo, porque este país recibió a mi bisabuelo, que era un refugiado al que podrían haber matado si no lo hubieran dejado entrar a este país, que le proveyó un lugar para vivir vía una agencia de servicio social, educación en una escuela pública, le enseñó inglés y otra escuela pública le dio educación universitaria. Yo me siento afortunado. Pero el hecho de que mi familia pudo llegar y tener éxito en Estados Unidos. Es algo que debemos retribuir.