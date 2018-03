Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 9 de marzo

Presentación de libro y documental

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Consulado General de México en Chicago (204 S. Ashland Ave.) proyectará el documental de la escritora y directora Dalinda Sandoval Acosta ‘Obreras Deshilando Ausencias’. La película, que arrancará a las 5:30 pm, está basada en el libro homónimo de la directora. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/nayaritasatmw

Exhibición de autos

Carros de carreras, vehículos antiguos y autos modernos estarán en exhibición en el Rosemont Convention Center (5555 N. River Rd., Rosemont) durante el evento familiar ‘World of Wheels’, que se realizará del 9 al 11 de marzo. Boletos $6-$20. autorama.com/attend/chicago

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 25 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Espectáculo de flamenco

Continuará el festival del flamenco en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) a las 7 pm con la presentación de la bailarina profesional Lakshmi Basile ‘La Chimi’ y un grupo de músicos y cantantes, el 9 y 10 de marzo. Boletos $25. fridaylachimi.brownpapertickets.com

Sábado 10 de marzo

Shen Yun, el esplendor de la cultura china

El espectáculo de danza, música y teatro Shen Yun regresa al área de Chicago. Se presentará con su hermosa música, sus majestuosas coreografías y su reivindicación cultural china en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) el 10 y 11 de marzo, a las 7:30 pm, y el 12 de marzo, a la 1 pm y 6 pm. Boletos $70-$120. http://www.rosemonttheatre.com

Concierto norteño

Banda Roja, Banda Los Costeños, La Leyenda y Zentellas de TC amenizarán el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $40. http://www.vivatumusica.com

Cornelio Vega Jr.

Vamos a bailar en pareja al ritmo de las norteñas de Cornelio Vega Jr., el cantante de 18 años de edad cuyo sencillo ‘Cambio de papeles’ está escalando a paso firme en las listas de popularidad, durante su concierto en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos $50. http://www.vivatumusica.com

Arte y zapatos rojos

Se expondrán hileras de zapatos rojos para representar la cantidad de mujeres trabajadores que han sido víctimas de violencia alrededor del mundo durante la exhibición ‘Zapatos Rojos’ de la artista mexicana Elina Chauvet. En La Catrina Café (1011 W. 18th St.) a las 3 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/contratiempo

Domingo 11 de marzo

Desfiles del Día de San Patricio

El desfile con motivo de la celebración del Día de San Patricio en el noroeste de Chicago arrancará en la escuela William J. Onahan (6634 W. Raven St.) a las 12 pm. En el sur de la ciudad el desfile se llevará a cabo sobre la Avenida Western, entre las calles 103 y 115, desde las 12 pm. La entrada es gratis. http://www.northwestsideirish.org y http://www.southsideirishparade.org/event-info

Obra de teatro ‘Las Arpías’

Llegan a los escenarios del Centro Copernicus (5216 W. Lawrence Ave.) las actrices mexicanas Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Jaqueline Andere, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez, Grettell Valdez y Zoraida Gómez para la presentación de la comedia ‘Las Arpías’. A las 6:30 pm, abrirá el telón del teatro y el elenco espectacular cautivará a la audiencia con esta puesta cómica. Boletos $47-$90. copernicuscenter.org/las-arpias

Miércoles 14 de marzo

Espectáculo de flores y jardín de Chicago

La ciudad de Chicago le dará la bienvenida a la primavera con la apertura de la exposición de flores ‘FlowerTales: Every Garden Has a Story to Tell” en el Navy Pier (600 E. Grand Ave.) del 14 al 18 de marzo, de 10 am a 8 pm. Boletos $5-$17. navypier.com/chicago-flower-garden-show-2

Jueves 15 de marzo

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán

Regresarán las intérpretes mexicanas Gloria Trevi y Alejandra Guzmán para deleitar a sus seguidores con todos sus éxitos musicales en su gira internacional ‘Versus World Tour’ en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $44-$500. http://www.vivatumusica.com

Viernes 16 de marzo

Obra de teatro ‘El edificio’

Inmigrantes latinoamericanos, polacos y árabes y un edificio a punto de ser derribado protagonizan la obra de teatro ‘El edificio’ de la compañía Colectivo El Pozo. La puesta en escena se realizará en el Mood Center (3417 N. Harlem Ave.) el 16 y 17 de marzo, a las 8 pm, y el 18 de marzo, a las 6 pm. Boletos $20. colectivoelpozo.weebly.com

Sábado 17 de marzo

Festival del Día de San Patricio

Teñirán el Río Chicago de verde antes de arrancar el desfile de carros alegóricos en el centro de la ciudad, desde la avenida Columbus hasta la calle Monroe, a las 12 pm. La comunidad irlandesa celebrará entre la avenida Michigan y la Columbus Dr., a las 9 am. La entrada es gratis. http://www.chicagostpatsparade.com/parade-and-river-dyeing.html