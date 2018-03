Great Cheyenne, la ruda de los niños

La luchadora publicó su primer libro dirigido a sus pequeños aficionados

Inspirada en su infancia y motivada por una carrera de casi 20 años luchando, Great Cheyenne sorprendió a todos publicando su primer título para niños.

El libro ‘The Great Cheyenne’ consta de 34 páginas y en su interior narra sus experiencias como niña, mujer y luchadora durante 18 años, siempre en el bando de los rudos.

Consciente de que su profesión no es para toda la vida, Great Cheyenne sabía que tenía que dejar una huella “para seguir siempre en el caminito de la lucha”, expresó la gladiadora.

Y así fue como se le acercó su amigo y coautor del libro, Jason Eaglespeaker, que le recomendó empezar a escribir y publicar su historia. Y en menos de dos meses pusieron a la venta el primer libro en Amazon el mes pasado.

Siempre vestida de negro, con ojos inquietantes y acostumbrada a no seguir ni respetar las reglas, Great Cheyenne (de madre mexicana y padre nativoamericano) tiene a los niños como sus fieles seguidores.

¿Cómo es posible esto? “Porque los niños son los más astutos, con su inocencia y con su intuición saben quién es una buena persona”, reveló la mujer más ruda de las luchas en el área de Chicago.

“Y a mí me importa mucho el crecimiento y bienestar de ellos”, dijo la también madre soltera de dos hijos. “Muchas veces nuestros papás no tienen tiempo o están tristes o trabajando, y ahorita con los políticos no quieren mucho a nuestra raza”, agregó.

“Somos ‘dreamers’ y tenemos el derecho de ser ‘dreamers’ y mi libro es de la lucha libre y de los tiempos que yo no tuve el apoyo, y como quiera yo luché”, finalizó.