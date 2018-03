Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 16 de marzo

Obra de teatro ‘El edificio’

Inmigrantes latinoamericanos, polacos y árabes y un edificio a punto de ser derribado protagonizan la obra de teatro ‘El edificio’ de la compañía Colectivo El Pozo. La puesta en escena se realizará en el Mood Center (3417 N. Harlem Ave.) el 16 y 17 de marzo, a las 8 pm, y el 18 de marzo, a las 6 pm. Boletos $20. colectivoelpozo.weebly.com

Bad Bunny

El reggaetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, traerá el sonido de ‘trap’ latino a Chicago durante su concierto en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $69-$149. http://www.vivatumusica.com

Búsquedas de huevos y visitas del conejo de Pascua

Todos los niños se divertirán durante la búsqueda de huevos de Pascua con linterna en el Parque Garibaldi (1520 W. Polk) de 8 pm a 9:30 pm. La entrada es gratis. Continuará la celebración de Pascua con la búsqueda de huevos en la alberca del Parque Sheridan (910 S. Aberdeen) de 5 pm a 10 pm. Boletos $2. bit.ly/2FHmnUp

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 25 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Shen Yun, el esplendor de la cultura china

El espectáculo de danza, música y teatro Shen Yun regresa al área de Chicago. Se presentará con su hermosa música, sus majestuosas coreografías y su reivindicación cultural china en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) el 21, 23 y 24 de marzo, a las 7:30 pm, y el 22 y el 24 de marzo, a las 2 pm, el 25 de marzo, a la 1 pm y 6 pm. Boletos $80-$200. http://www.shenyun.com/rosemont

Espectáculo de flores y jardín de Chicago

La ciudad de Chicago le dará la bienvenida a la primavera con la apertura de la exposición de flores ‘FlowerTales: Every Garden Has a Story to Tell” en el Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 18 de marzo, de 10 am a 8 pm. Boletos $5-$17. navypier.com/chicago-flower-garden-show-2

Sábado 17 de marzo

Festival del Día de San Patricio

Teñirán el Río Chicago de verde antes de arrancar el desfile de carros alegóricos en el centro de la ciudad, desde la avenida Columbus hasta la calle Monroe, a las 12 pm. La comunidad irlandesa celebrará entre la avenida Michigan y la Columbus Dr., a las 9 am. La entrada es gratis. http://www.chicagostpatsparade.com/parade-and-river-dyeing.html

Concierto ranchero

Regresarán a Chicago dos de las voces más icónicas del género ranchero Juan Valentín y Beatriz Adriana para presentar su amplio repertorio musical ante sus seguidores en el Copernicus Center (5216 W. Lawrence Ave.) a las 8 pm. Boletos $45-$75. copernicuscenter.org/concierto-ranchero

Espectáculo de flamenco

Continuará el festival del flamenco en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) a las 7 pm con la presentación de grupo musical La Banda Morisca, que tocará su repertorio ecléctico de música con influencias del flamenco y sonidos del oriente. Boletos $25. fridaylachimi.brownpapertickets.com

Concierto sonidero

Los Karkik’s, Los Armadillos, Mar Azul & El Nuevo Acapulco amenizarán el baile y concierto de género musical cumbia en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Baile norteño

A bailar toda la noche al ritmo de las norteñas románticas de Los Rieleros del Norte, Polo Urías, Conjunto Río Grande, Conjunto Azabache y La Fe Norteña durante el concierto en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos $45. http://www.vivatumusica.com

Domingo 18 de marzo

Festival de carnitas y barbacoa

Los amantes de dos de los platillos más indicativos de la cocina mexicana podrán saborear una variedad de todas las versiones de las carnitas y barbacoa que se ofrecerán durante el festival gastronómico en el Chicago Sport Complex (2600 W. 35th St.) de 10 am a 6 pm. Boletos $2, niños entran gratis. http://www.facebook.com/Done-Deal-Events-150266621696617

Miércoles 21 de marzo

Conclusión del festival de flamenco

Cerrará con broche de oro el festival del flamenco con la presentación del maestro de la guitarra Pepe Habichuela. El músico, oriundo de Granada, España, conmemorará 60 años de trayectoria musical durante su concierto junto con la guitarrista mexicana Andrea Salcedo en el Instituto Cervantes (31 W. Ohio) a las 7 pm. Boletos: $35. hermes.cervantes.es/FichaWeb/118659/80