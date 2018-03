Exigen que la Alcaldía informe si hay operativos de ICE planificados para Chicago

Activistas y organizadores buscan que la alcaldía de Chicago divulgue información sobre actividades pendientes de ICE en la ciudad. Mientras, indocumentados se preparan ante cualquier acción de Inmigración y se educan para ejercer sus derechos

Defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron en días recientes a la Alcaldía de Chicago que divulgue información sobre futuros operativos de control del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) contra indocumentados en la ciudad.

Esto surge después de una serie de redadas llevadas a cabo en el norte de California que resultaron en la detención de 150 personas.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, alertó a sus residentes a través de su cuenta de Twitter sobre un operativo del Servicio de ICE dirigido a indocumentados en el norte de California.

Funcionarios de ICE consideraron la decisión de Schaaf como imprudente, mientras que algunos activistas de inmigración lo vieron con buenos ojos y esperan que otros alcaldes también avisen de la inminencia de operativos de control de inmigración.

En el operativo de la ‘Migra’ realizado en febrero pasado en California se arrestaron a unos 150 inmigrantes sin estatus migratorio legal. ICE indicó que la acción de la alcaldesa evitó que al menos unos 800 indocumentados fueran detenidos.

“Es el derecho de Oakland ser una ciudad ‘santuario’ y no hemos violado ninguna ley. Creemos que nuestra comunidad es más segura cuando las familias permanecen unidas”, señaló Schaaf en un comunicado.

Y es que tanto Oakland como Chicago se han declarado ‘santuario’ de indocumentados.

“Si Chicago es una ciudad ‘santuario’ entonces los funcionarios de nuestra ciudad deben compartir cualquier conocimiento sobre la aplicación de las leyes migratorias y permitir que los habitantes de Chicago defiendan a los suyos”, mencionó Bárbara Suárez, organizadora de Comunidades Unidas contra Las Deportaciones (OCAD).

Haciendo uso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), organizadores de Comunidades Unidas contra las Deportaciones solicitaron a la oficina del alcalde de Chicago Rahm Emanuel divulgue información sobre actividades pendientes de ICE en la ciudad.

Emanuel no se pronunció sobre el tema hasta el cierre de edición de esta edición.

“Queremos que nuestras comunidades inmigrantes e indocumentadas estén alertas y listas. Conocer de antemano si hay redadas planificadas en nuestra ciudad es una forma en que nuestras comunidades pueden protegerse activamente. Es por eso que estamos pidiendo que el Alcalde nos brinde cualquier información que pueda tener sobre posibles redadas en Chicago. Si la alcaldesa de Oakland lo hizo, Rahm Emanuel puede hacer lo mismo”, dijo Arianna Salgado, organizadora de OCAD.

“Tenga un plan a y un plan b”

Dado el caso en que ocurran operativos de control por agentes de inmigración, ¿cómo hacer frente a las redadas? Los expertos en inmigración y activistas recomiendan que antes de entrar en tensión y temor hay que informarse, conocer sus derechos y ejercerlos.

Arturo González, acompañante pastoral del ministerio Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago, dijo que lo que recomiendan a los indocumentados en los talleres de inmigración es que tengan un plan de emergencia.

“Hay que tener números de contactos de familiares, de organizaciones sin fines de lucro o de un abogado de inmigración para poder llamarlo en caso de que haya sido víctima de una redada o de que un familiar esté detenido”, explicó González a La Raza.

Por su parte, Ana Guajardo, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Unidos del Sureste de Chicago, señaló que lo que están haciendo como organización es informar a la gente sobre sus derechos y también están yendo a los lugares de empleo.

“Si eres dueño de una compañía tienes derecho de pedir [que le muestren] una orden de cateo a los agentes de inmigración, no los deje entrar si no quiere. Desafortunadamente lo que sabemos, por lo que hemos visto varias veces, es que hay compañías que quieren sacar a trabajadores que son permanentes, que tienen tiempo allí y lo que usan son a veces estas tácticas de permitir a Inmigración entrar o amenazarlos con Inmigración”, remarcó la activista.

Hay que ser proactivos y pensar qué hacer de antemano: “en vez de pensar en qué voy hacer si me agarran, tenga un plan a y un plan b”, sugiere Guajardo.

Juan Soliz, abogado de inmigración, instó a los inmigrantes con o sin papeles a unirse. “nosotros somos uno y debemos asegurarnos de que estemos preparados”.

El jurista también dio unas recomendaciones: “Si estás en tu hogar tienes derecho a no abrir la puerta, a no permitirles a agentes de inmigración entrar a tu domicilio. Esto siempre y cuando ellos no traigan una orden de cateo que esté firmada por un juez. Otra recomendación, si te encuentras en la calle tienes que dar posiblemente tu nombre, pero no tienes que dar información que te pueda perjudicar. Simplemente tienes que decir que vas a escoger ejercer tu derecho bajo la Quinta Enmienda, que es el derecho a permanecer en silencio y hablar con un abogado”.