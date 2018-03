Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 23 de marzo

Festival ‘Spring Make’

Conoce a expertos en ingeniería, ciencia y arte y aprende sobre la tecnología que se utiliza para diseñar tu propio robot durante el festival de primavera en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) hasta el 8 de abril, de 9:30 am a 4 pm. Boletos $12.95-$21.95. http://www.msichicago.org

Musical ‘On Your Feet’

Regresa a Chicago el musical ‘On Your Feet’, la historia de cómo el empresario y músico cubano Emilio conoció a la talentosa cantautora cubana Gloria Estefan y juntos alcanzaron el estrellato. En el Cadillac Palace Theatre (151 W. Randolph St.) hasta el 8 de abril. Boletos $20-$59. http://www.broadwayinchicago.com/show/on-your-feet-2018

Búsquedas de huevos y visitas del conejo de Pascua

Todos los niños se divertirán en la búsqueda de huevos en el Parque Taylor-Lauridsen (704 W. 42nd St.) de 4 pm a 6 pm. Boletos $5. Ven a la búsqueda de huevos en la alberca del Parque Sheridan (910 S. Aberdeen St.) de 5 pm a 6:30 pm. Boletos $2. Y llegará el Conejito de Pascua a la búsqueda de huevo con linterna en el Parque Sheridan (910 S. Aberdeen) a las 8 pm. Boletos $2. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/bunny-events

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario número 31 con la exhibición titulada ‘Arte Diseño Xicágo’. La exposición acentuará la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. La ceremonia de apertura arrancará a las 6 pm y la exposición sigue hasta el 19 de agosto. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 25 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Shen Yun, el esplendor de la cultura china

El espectáculo de danza, música y teatro Shen Yun regresa al área de Chicago. Se presentará con su hermosa música, sus majestuosas coreografías y su reivindicación cultural china en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) el 23 y 24 de marzo a las 7:30 pm, el 24 de marzo a las 2 pm y el 25 de marzo, a la 1 pm y 6 pm. Boletos $80-$200. http://www.shenyun.com/rosemont

Sábado 24 de marzo

Desayuna con el Conejo de Pascua

El Conejo de Pascua saldrá a saludar a los niños durante el desayuno en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd., en Brookfield) mientras la banda musical Banjo Buddies deleita al público con sus melodías festivas el 24, 25 y 31 de marzo, a las 9 am y 11 am. Boletos $21.95-$29.95. Ven a desayunar con la Coneja de Pascua en la tienda Macy’s (111 N. State St.) el 24 y 31 de marzo, a las 9 am, y el 25 de marzo, a las 9 am. Boletos $17.95-$29.95. http://www.czs.org/Brookfield-ZOO/Events/Upcoming-Events/Breakfast-with-the-Bunny y macysrestaurants.com/bunny-brunch

Búsquedas de huevos y visitas del conejo de Pascua

Habrá juegos para los niños en el Parque Sheridan (910 S. Aberdeen St.) durante la búsqueda de huevos de la Conejita de Pascua, de 10 am a 12 pm. La entrada es gratis. La búsqueda de huevos también se llevará a cabo en el Parque Mayfair (4550 W. Sunnyside Ave.) a las 10:15 am. Boletos $4. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/bunny-events

Concierto ranchero

Regresarán a Chicago los intérpretes del éxito ‘A lo mejor’, la agrupación Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, para deleitar a sus seguidores con sus éxitos del género ranchero en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 8 pm. http://www.vivatumusica.com

Concierto grupero

Los Acosta, Ritmo Alegre y Los Fugitivos amenizarán el baile y concierto de género musical grupero en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

A Flor de Piel

Celebrarán la cultura mexicana con un concierto a cargo del grupo local de música folclórica A Flor de Piel en el antro La Tequilera (3118 W. Lake St., en Melrose Park) a las 9:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/aflordepielmusic

Domingo 25 de marzo

Cine mexicano de la época de oro

La actriz mexicana María Félix y el actor Pedro Armendáriz protagonizan ‘Enamorada’, del director mexicano Emilio Fernández, la próxima selección cinematográfica en la pantalla grande del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a la 1:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/NationalMuseumofMexicanArt

Viernes 30 de marzo

La Gran Búsqueda de Huevos

El Parque Maggie Daley (337 E. Randolph St.) se convertirá en un pueblo del medioevo para la búsqueda de huevo con motivo del Día de la Conejita de Pascua de 10 am a 2 pm. Podrán entrenar como los caballeros medievales y disfrutar de un desfile de los caballeros. Boletos $10. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/great-chicago-egg-hunt-maggie-daley