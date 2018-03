Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 30 de marzo

Cine y César Chávez

La película basada en la vida del activista méxicoamericano y líder del movimiento campesino por los derechos laborales y civiles de los trabajadores de campo César Chávez se proyectará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6 pm. La entrada es gratis. http://www.eventbrite.com/e/film-screening-cesar-chavez-tickets-44426144795?aff=efbeventtix

Los Amigos Invisibles

La banda venezolana interpretará todas las canciones favoritas de sus seguidores como ‘La que me gusta’ y ‘Robot love’, durante su concierto de ritmos latinos, funk, samba y bossa nova en Joe’s on Weed St. (940 W. Weed St.) a las 9 pm. Boletos $28. joesbar.com/event/los-amigos-invisibles

Exposición de flores

La tienda Macy’s será transformada en un jardín bajo techo en el que se almacenarán más 2 millones de flores y plantas exóticas durante la exhibición anual de flores con la temática de cuento de hadas, que culminará el 8 de abril. La entrada es gratis. http://www.macys.com/social/flower-show/chicago

La Gran Búsqueda de Huevos

El Parque Maggie Daley (337 E. Randolph St.) se convertirá en un pueblo del medioevo para la búsqueda de huevo con motivo del Día de la Conejita de Pascua de 10 am a 2 pm. Podrán entrenar como los caballeros medievales y disfrutar de un desfile de los caballeros. Boletos $10. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/great-chicago-egg-hunt-maggie-daley

Festival ‘Spring Make’

Conoce a expertos en ingeniería, ciencia y arte y aprende sobre la tecnología que se utiliza para diseñar tu propio robot durante el festival de primavera en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) hasta el 8 de abril, de 9:30 am a 4 pm. Boletos $12.95-$21.95. http://www.msichicago.org

Musical ‘On Your Feet’

Regresa a Chicago el musical ‘On Your Feet’, la historia de cómo el empresario y músico cubano Emilio conoció a la talentosa cantautora cubana Gloria Estefan y juntos alcanzaron el estrellato. En el Cadillac Palace Theatre (151 W. Randolph St.) hasta el 8 de abril. Boletos $20-$59. http://www.broadwayinchicago.com/show/on-your-feet-2018

Búsquedas de huevos y visitas del conejo de Pascua

Todos los niños se divertirán en la búsqueda de huevos en el Parque Taylor-Lauridsen (704 W. 42nd St.) de 4 pm a 6 pm. Boletos $5. Ven a la búsqueda de huevos en la alberca del Parque Sheridan (910 S. Aberdeen St.) de 5 pm a 6:30 pm. Boletos $2. Y llegará el Conejito de Pascua a la búsqueda de huevo con linterna en el Parque Sheridan (910 S. Aberdeen) a las 8 pm. Boletos $2. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/bunny-events

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemora su aniversario número 31 con la exhibición titulada ‘Arte Diseño Xicágo’. La exposición acentúa la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Sábado 31 de marzo

Mariachi Vargas de Tecalitlán

El afamado Mariachi Vargas de Tecalitlán regresa a Chicago para una presentación muy amena de sus rancheras encantadoras junto a la cantautora Graciela Beltrán en el Copernicus Center (5216 W. Lawrence Ave.) a las 6 pm. Boletos $55- $145. http://www.ticketfly.com/purchase/event/1607000

Desayuna con el Conejo de Pascua

El Conejo de Pascua saldrá a saludar a los niños durante el desayuno en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd., en Brookfield) mientras la banda musical Banjo Buddies deleita al público con sus melodías festivas el 31 de marzo, a las 9 am y 11 am. Boletos $21.95-$29.95. Además, ven a desayunar con la Coneja de Pascua en la tienda Macy’s (111 N. State St.) el 31 de marzo, a las 9 am. Boletos $17.95-$29.95. http://www.czs.org/Brookfield-ZOO/Events/Upcoming-Events/Breakfast-with-the-Bunny y macysrestaurants.com/bunny-brunch

Búsquedas de huevos y visitas del conejo de Pascua

Llegará el Conejito de Pascua a la búsqueda de huevo con linterna en el Parque Skinner (1331 W. Adams St.) de 10 am a 1 pm. La entrada es gratis. También habrá juegos para los niños en el Parque Armour Square (3309 S. Shields Ave.) durante la búsqueda de huevos de la Conejita de Pascua, que se realizará de 10:30 am a 12:30 pm. Boletos $10. La búsqueda de huevos también se llevará a cabo en el Parque Loyola (1230 W. Greenleaf Ave.) a las 11 am. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/bunny-events

Concierto romántico

Apache 16, La Luz Roja, Coaco Musical y Grupo Sol amenizarán el baile y concierto de género musical grupero en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Domingo 1 de abril

A bailar en la Herradura de Joliet

Los grandes exponentes de la música regional mexicana se estarán presentando sobre el mismo escenario de La Herradura (18225 Briggs St., en Joliet) a las 12 pm. Gozarán de las rancheras románticas y corridos pesados de las agrupaciones Banda El Recodo, Tierra Sagrada y La Chacaloza. Boletos por adelantado $50. http://www.vivatumusica.com

Jueves 5 de abril

Festival de Cine Latino de Chicago

Ya es hora para disfrutar del trigésimo cuarto Festival de Cine Latino de Chicago, que se dará hasta el 19 de abril en las salas del AMC River East 21 (322 E. Illinois St.). Se presentarán más de 100 largometrajes de 20 países latinoamericanos. Boletos $10-$13. chicagolatinofilmfestival.org

Viernes 6 de abril

Marisela y Amanda Miguel

La cantante mexicana Marisela Esqueda y la trovadora argentina Amanda Miguel se presentarán en un concierto titulado ‘Mentiras de hierro’ en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8:30 pm. Boletos por adelantado $40-$99. http://www.rosemont.com/theatre/events/marisela–amanda-miguel-mentiras-de-hierro

Martes 10 de abril

Luminance

La artista venezolana Sandra Abbo presenta su exposición Luminance, que reúne sus nuevas obras en metal en las que explora el color y la refracción de la luz para generar con ello formas y luminosidades inesperadas. Se inaugura este martes 10 de abril, de 6 a 8 pm, en la UNAM Chicago, 350 W. Erie St., Chicago. Más en http://www.sandraabbo.com