Javier Báez listo para ser papá esta temporada

El boricua luce encendido con los Cachorros desde que supo que viene su primer hijo en camino

Un arranque espectacular es el que ha tenido Javier Báez desde el primer juego de la temporada, siempre inspirado por su debut como padre. El boricua dio la noticia por Instagram el 24 de enero y el 11 de abril le propuso matrimonio a su novia Irmarie Vázquez.

Convertido en el líder del equipo con más de 26 carreras producidas, Báez toma con calma los dos aspectos de su vida, el de jugador y de futuro padre de un bebé.

“Nunca he sido papá, así es que vamos a improvisar como será la situación”, contestó el segunda base.

‘El Mago’ Báez aseguró que ser papá será la “bendición más grande de mi vida, nunca he estado en esa situación, veremos cómo nos va”, agregó.

El boricua tiene números impresionantes que jamás había tenido en un inicio de campaña en los cinco años que lleva en Grandes Ligas y siempre con los Cachorros. “Me siento mejor, he estado haciendo mis ajustes tirándole a los pitcheos malos en la zona”, respondió.

El mes pasado impuso una marca personal de 11 juegos consecutivos bateando de hit además de producir 26 carreras. Al inicio era el octavo al turno para batear y por su producción ascendió al segundo puesto. “Me siento mejor ahora, tengo más oportunidades de batear”, dijo al respecto.

Considerado el mejor bate del equipo ‘El Mago’ lo toma con mucha calma. “Ahora mismo salgo del juego y tengo que ser la misma persona para mi familia y no importa lo que pase aquí en el juego, siempre voy donde mi familia”, dijo Báez, conocido por difundir en sus redes sociales lo importante que es la familia.