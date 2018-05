Anuncian escuelas que participarán en selecto plan de Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencias

El programa fue creado con la colaboración de la Academia de Ciencias y Matemáticas de Illinois (IMSA)

El gobernador Bruce Rauner anunció hace unos días las 25 escuelas primarias seleccionadas para participar en el Programa Bicentenario de Fusión de Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencias (STEM Fusion), el cual durará tres años, por medio de la prestigiosa Academia de Ciencias y Matemáticas de Illinois (IMSA, por sus siglas en inglés).

La vicegobernadora Sanguinetti hizo un anuncio similar en una conferencia en la Escuela Primaria Peck, una de las seleccionadas. Los estudiantes de la Escuela Peck son 97% latinos, 95% son de escasos recursos y 55% hablan inglés como su segundo idioma.

Otras escuelas con alta población de estudiantes latinos o de ascendencia hispana que fueron seleccionadas son Kimball Hill, Rolling Meadows; LEARN 10, Norte de Chicago; LEARN 6, Norte de Chicago; Mozart Elementary School, Chicago; y San Miguel Febres Cordero, Chicago.

El Programa Bicentenario de Fusión de Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencias fue organizado con la colaboración del Comité Bicentenario de la Oficina del Gobernador, IMSA y varios patrocinadores. El prestigioso programa STEM Fusion de IMSA ofrece entrenamiento a profesores de cuarto a octavo grados para enseñar clases de ramos relacionados con STEM.

Unas 106 escuelas se postularon al programa y 25 fueron seleccionadas. Las escuelas ganadoras tiene en gran parte una populación de estudiantes de escasos recursos y han demostrado un compromiso a incorporar el programa STEM Fusion de IMSA a sus currículos. Además, las escuelas presentaron evidencia de sustentabilidad para poder llevar a cabo el programa por tres años. El entrenamiento STEM es considerado una de las áreas más importantes para el futuro de la fuerza laboral.

Otras 70 escuelas calificaron para ser parte del mismo programa, pero por un año.

“Para mí el tema de las oportunidades con la educación es algo personal. Las escuelas que yo fui no tenían los recursos necesarios para proveernos una educación de alta calidad”, dijo Sanguinetti. “Me siento muy orgullosa de que estas escuelas de escasos recursos recibirán esta oportunidad de participar en este increíble programa STEM. El futuro de nuestro estado depende de que nuestros jóvenes desarrollen habilidades relacionadas con STEM porque este campo está en alta demanda laboral y está aumentando rápidamente”.

El Programa Bicentenario de Fusión STEM fue completamente financiado por entidades privadas. Abbott y el Banco Wintrust son patrocinadores principales mientras que fondos adicionales provinieron de Boeing, Ingredion, Motorola, Nicor Gas y Takeda.

Las otras escuelas ganadoras son:

Akin CCSD 91 – Akin; Barack Obama School of Leadership and STEM – Chicago Heights; Bernard Long Elementary School – Madison; Booker T. Washington STEM Academy – Champaign; Brown County Middle School – Mt. Sterling; Dallas City Elementary – Dallas City; Dixon Elementary – Chicago; Dubois Elementary – Springfield; Charles W. Earle STEM Elementary – Chicago; Frazier International Magnet School – Chicago; Galva Junior & Senior High School – Galva; Garrison Alternative School – Jacksonville; Gifford Grade School – Gifford; Herrin Junior High School – Herrin; Murray Language Academy – Chicago; North Ridge Middle School – Danville; Pikeland Community School – Pittsfield; Whittier Primary – Peoria; and Windsor Elementary School – Loves Park.