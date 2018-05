Cultura Profética reflexiona sobre Puerto Rico y el impacto del huracán María

La banda boricua regresa en concierto a Orlando con un mensaje positivo y prepara ya nuevo material

En su regreso a Orlando, la banda Cultura Profética trae un mensaje de positivismo y hermandad par alos habitantes de la Florida Central . Y es que la banda se ha dedicado a sembrar un mensaje de paz, ambientalista y de justicia social en cada lugar que visitan. Su gira de este año es especial pues su natal Puerto Rico fue azotado con la furia del huracán María y miles de boricuas se han desplazado por ello a esta región.

“No creo que haya persona que pueda entender un fenómeno de esa magnitud. En Cultura Profética hemos sido positivistas y soñadores, no nos tocó tan radicalmente como a otras personas pero sí hemos tenido que hacer reflexiones intensas de vida y todo el país”, comentó sobre el azote del huracán Omar Silva, director musical de la banda de reggae en español que lleva unos 22 años de fundada con Willy Rodríguez (cantante principal y bajista) y Boris Bilbraut (batería y cantante), Eliut González (guitarra) como miembros fundadores a quienes se les unió luego Juanqui Sulsona en el piano .

“Esto nos ha cambiado a todos como personas, y hasta como agrupación”, dijo el también guitarrista, quien junto a la agrupación se ha dedicado, además de ir de tour, a producir canciones nuevas.

“Perdimos el equipo que utilizábamos y hasta el lugar de ensayos y lo que era nuestra casa club. Trabajar en un nuevo proyecto musical se nos ha hecho costoso rentando sitios de ensayo pero ha sido también una bendición porque estamos a punto de terminar el nuevo sencillo y nueva discografía”, dijo Silva.

Si bien, a su entender, Puerto Rico esta aún lejos de recuperarse completamente, “no lo queremos [al país] igual como era antes, lo queremos mejor. Tenemos que reinventar, repensar, reenfatizar, somos una isla del Caribe donde estas cosas ocurren y tenemos que entender eso”, dijo Silva.

Su posición política

Sobre política en la isla el músico comenta que es difícil estar al tanto del “capitalismo del desastre que tienen con la isla, porque hacen tantas cosas a la vez y tan rápido”, enfatizando que esto ha sido un terreno fértil para los ricos, las empresas extranjeras y políticos oportunistas mientras merma la población: “ellos [los ricos, los extranjeros y los políticos] aprovechan para hacer más dinero”.

Sobre ayudas del gobierno para aliviar el desastre, añade que han tratado a la población como basura con ayudas insuficientes. Y dice que la gente no se entera de las cosas, pues “han logrado una deseducación bien constante , criminalizan las protestas, no se quiere auditar la deuda, además del cierre de escuelas, etc. Pero ya lo dijo don Pedro Albizu Campos que esto ocurriría”, opinó el guitarrista de la banda ante la situación actual de la isla. “Quisiera decir que todo va a estar bien pronto, pero no es así, tienen que ocurrir cambios radicales para mejorar y eso se va a tardar”, añadió Silva.

“Como dice la canción, Puerto Rico los espera, aunque no sea físicamente, la labor del que esta por el extranjero, haciendo un trabajo bien hecho, es lindo que se sepa que viene de aquí [Puerto Rico]”comento el coautor de ‘Le da igual’. Y añadió que el talento boricua que brilla hace patria y es parte de la nación desde afuera.

Sobre inmigración el músico comentó: “Yo me considero un ciudadano del mundo, no creo en división de países ni en las fronteras”. Pero de la isla dijo que “es la tierra donde uno nació y es importante enseñarle a nuestros hijos sobre la memoria forjada por nuestros ancestros, es nuestra labor difícil que nuestros hijos sepan cual es su raíz. Aunque compleja, hay que explicarles de la mejor manera posible”.

—

‘Pompeaos’ para la presentación en Orlando

El grupo Cultura Profética se presenta en House of Bluen Orlando el viernes 25 de mayo y continuara su gira el día siguiente en Chicago. Sobre este concierto Silva comentó emocionado que “venimos bien pompeaos a Orlando con este concierto, con un show muy bueno, sólido y los invitamos a verlo”.

La agrupación esta actualmente produciendo un nuevo disco y un nuevo sencillo musical saldrá para el público este verano. El lanzamiento del disco para octubre.

“Les puedo adelantar que será un tema muy refrescante. Algo al estilo de Cultura en 2018”, concluyó Silva.

—

