Marquette Park Kids Soccer inaugura un ‘Mundial’ con niños

Cientos de pequeños futbolistas desfilaron con uniformes mundialistas en la apertura

En Chicago la fiebre por el Mundial se contagió en la inauguración del torneo de verano de la liga Marquette Park Kids Soccer. Más de 20 equipos, todos vestidos con uniformes de selecciones mundialistas, desfilaron delante de sus padres y público en general en una colorida ceremonia.

La inauguración se llevó a cabo el viernes 8 de junio y es una liga de futbol infantil de Chicago en la que no hay equipos campeones.

¿Cómo es esto? “Aquí no hay playoffs, todos los niños juegan en la liga y todos están para jugar un máximo de 30 minutos por partido no importa si juega o no” explicó Miguel Huerta, voluntario de la liga.

Vestidos con uniformes de México, España, Argentina, Alemania, Colombia y muchos otros países más, los niños comenzaron un torneo en el que saben que realmente van a jugar. “Todos son parejos, nadie es más que nadie, todos son niños y se juegan 20 partidos”, detalló el también padre de familia.

Para la clausura, cuya fecha no está definida aún pero que será a finales de agosto, se entregarán trofeos y medallas a todos los equipos sin importar sus resultados. “No hay campeones. Aquí no importa si no ganaste ningún partido o si los ganaste todos”, subrayó el voluntario.

¿Y cómo se le enseña al niño que es un ganador? “Nosotros como entrenadores les damos la misma importancia a todos, todos son iguales, todos tratamos de que los niños se sientan a gusto”, puntualizó Huerta.

El campeonato es para niños de 6 a 14 años y se juega todos los viernes en el Marquette Park de 6 a 8 pm.