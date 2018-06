JB Pritzker: Quiénes somos como americanos está a prueba mientras el gobierno separa familias

Ayer, fue el Día del Padre. Para mí es un día para recordar a mi papá, quien nos dejó muy pronto al fallecer muy joven. Es un día en que me siento agradecido por mis hijos y de ver cómo maravillosamente se van convirtiendo en jóvenes. Es un día para la familia.

Pero el significado de este día cambia cuando el país que llamamos hogar está desgarrando a familias en nuestra frontera. El significado de este día tiene que cambiar cuando hay niños, de la misma edad que los míos, que están siendo encerrados en jaulas en nuestro suelo. Este día ya no se trata de mi propia familia, se trata del drama al que se está sometiendo a otras familias en nuestro país.

Mucho se ha dicho sobre las familias inmigrantes que cruzan nuestras fronteras, en gran medida proviene de la retórica llena de odio e intolerancia expresada por nuestro propio presidente. La verdad fundamental es esta: estos padres y niños vienen a nuestro país en busca de refugio y de una vida mejor. Ellos están escapando de la guerra, la pobreza y la injusticia, trayendo sus esperanzas y sus sueños.

Ellos son descendientes de gente con un legado de siglos, que ahora nosotros consideramos americanos, y que hicieron exactamente lo mismo. Es gente como mi bisabuelo que vino a América buscando refugio y escapando de los pogromos rusos. Son familias como la mía, que existen solo porque este país decidió aceptarlos.

Podemos y debemos tener un debate sobre la real, verdadera y significativa reforma migratoria, pero, la política de Donald Trump de separar a las familias inmigrantes no puede ser nuestro punto de inicio. Este camino debe iniciarse, reconociendo la humanidad en todos nosotros. Tiene que comenzar con el entendimiento de que los niños nunca deberían ser puestos en jaulas y las familias nunca deberían ser destrozadas al ser separadas. Lo que está sucediendo ahora es desgarrador, inmoral y cruel, y no puede continuar. No podemos dejar que continúe.

Al enfrentarme con la inexplicable injusticia, trato de analizar las lecciones del pasado. Hay un museo en Skokie llamado Illinois Holocaust Museum (Museo del Holocausto de Illinois), que existe gracias a valientes sobrevivientes. El museo le brinda un tributo a las familias destrozadas y a los millones de personas asesinadas bajo el régimen nazi. Es mucho más que un monumento. El museo enseña sobre los peligros del silencio. Muestra lo que sucede cuando decidimos ignorar y dar la espalda a quienes más nos necesitan.

Es la responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, descendientes de inmigrantes y guardias de los valores americanos, de hablar. Eso incluye al gobernador de nuestro estado. Le estoy haciendo un llamamiento a Bruce Rauner para que se una a los líderes de ambos partidos en Illinois, para que luche contra esta horrorosa política. Es tiempo de ejercer el liderazgo y tiempo de que todos nosotros, que deseamos brindar nuestro servicio público, sirvamos de verdad.

Todo el mundo está observándonos y la historia está siendo escrita. No es frecuente que nos veamos enfrentados antes los extremos absolutos de lo que está bien y de lo que está mal, y esto que está sucediendo esta fundamentalmente mal, porque afecta directamente la esencia de quienes somos como americanos. Debemos unirnos. Debemos actuar.

-JB Pritzker es el candidato demócrata a gobernador de Illinois