Pequeñas gigantes del futbol femenil

En Chicago, las niñas Jahayra Pichardo y Shayla Chávez debutaron como rivales en la categoría libre

Jahayra Pichardo y Shayla Chávez no lo pensaron dos veces cuando vieron que dos equipos no se completaban y fueron invitadas a jugar. Las niñas, de nueve años de edad, no se conocían hasta antes del juego de la división femenil de la Liga 5 de Mayo y debutaron al mismo tiempo.

Jahayra vistió la camiseta de Monarcas y fue colocada como defensa. Mientras que Shayla, ubicada como artillera, se despachó con dos goles para el Mónaco en el triunfo que lograron 3-1 el pasado 30 de junio.

Shayla Chávez disfrutó su debut jugando todo el partido y además no teme a sus rivales más grandes de edad y estatura. “Porque ya estoy acostumbrada a jugar con niños y ellos pegan bien duro”, reveló la goleadora.

Jahayra y sus cinco hermanitos acuden con su mamá para ver jugar a su papá José Pichardo, y así fue como surgió la oportunidad de jugar con las mujeres en la división libre.

Un compromiso que dijo lo tomó como diversión y “sin nada de miedo”. Griselda Montes, mamá de Jahayra, comentó que su hija siempre ha sido una niña muy activa y hasta tuvo una fractura del pie derecho jugando futbol.

Por último, Jahayra y Shayla coincidieron en señalar que “sí se puede” y confirmaron que volverán a jugar con sus respectivos equipos en el torneo de verano bajo techo de la Liga 5 de Mayo.

El torneo femenil y varonil de futbol bajo techo (indoor) se juega cada viernes en Chicago Indoor Sports de 7 pm a 11 pm.